Более 100 представителей бизнеса Беларуси и Иркутской области встретились на бирже деловых контактов

Сотрудничество Беларуси с Иркутской областью. В столицу Восточной Сибири направилась делегация во главе с председателем Брестского облисполкома. Юрий Шулейко по поручению Президента отвечает за взаимодействие с этим регионом России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деловые партнеры из двух стран уже встретились на бирже деловых контактов. В составе нашей делегации менеджеры 30 крупнейших предприятий Беларуси. С иркутской стороны в переговорах участвуют более 90 представителей крупного и среднего бизнеса. Сегодня наша страна – один из основных поставщиков специальной и дорожной техники. В регионе открылся сервисный центр по ее обслуживанию.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Есть вопросы обоюдные, которые нам необходимо сегодня решать как на региональном уровне, так и на правительственном. Различные программы – или это поставка техники, или это какие-то технологические моменты – всегда требуют и финансового инструмента, и индивидуальных подходов, чтобы дать старт бизнесу.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области (Россия):

Мы создали условия, где бизнес уже сам выстраивает свои взаимоотношения. И эта двухдневная встреча – думаю, что для многих варианты развития бизнеса в сложных сегодня экономических условиях есть. И в этом формате мы должны вместе работать. И как правительство, создавая условия, и как организации, которые выполняют определенные услуги.