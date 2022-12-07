Более 100 представителей бизнеса Беларуси и Иркутской области встретились на бирже деловых контактов
Сотрудничество Беларуси с Иркутской областью. В столицу Восточной Сибири направилась делегация во главе с председателем Брестского облисполкома. Юрий Шулейко по поручению Президента отвечает за взаимодействие с этим регионом России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деловые партнеры из двух стран уже встретились на бирже деловых контактов. В составе нашей делегации менеджеры 30 крупнейших предприятий Беларуси. С иркутской стороны в переговорах участвуют более 90 представителей крупного и среднего бизнеса. Сегодня наша страна – один из основных поставщиков специальной и дорожной техники. В регионе открылся сервисный центр по ее обслуживанию.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Есть вопросы обоюдные, которые нам необходимо сегодня решать как на региональном уровне, так и на правительственном. Различные программы – или это поставка техники, или это какие-то технологические моменты – всегда требуют и финансового инструмента, и индивидуальных подходов, чтобы дать старт бизнесу.
Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области (Россия):
Мы создали условия, где бизнес уже сам выстраивает свои взаимоотношения. И эта двухдневная встреча – думаю, что для многих варианты развития бизнеса в сложных сегодня экономических условиях есть. И в этом формате мы должны вместе работать. И как правительство, создавая условия, и как организации, которые выполняют определенные услуги.
Наша делегация посетила ряд крупнейших предприятий Иркутской области, в частности те, что выпускают медикаменты и промышленную гидравлику, познакомилась с ассортиментом Белорусского торгового дома, товары которого пользуются большим спросом среди сибиряков. Перспектив для сотрудничества много. Основные его аспекты включат в план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Беларуси и Иркутской области, который будет действовать до конца пятилетия. Отметим, что торговый оборот между Беларусью и Иркутской областью в нынешнем году уже составил 100 миллионов долларов. Это +16 % по отношению к 2021-му.
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