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II Республиканский правовой турнир «Сила закона» стартовал во всех регионах Беларуси. Что будет в новом сезоне?

07 декабря 2022 08:53
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Во всех регионах нашей страны стартовал II Республиканский правовой турнир «Сила закона». Новый сезон направлен на углубленное изучение Конституции Республики Беларусь. Выполняя тестовые задания, ребята повышают свои теоретические знания и все больше познают все аспекты юриспруденции.

II Республиканский правовой турнир «Сила закона» стартовал во всех регионах Беларуси. Что будет в новом сезоне?-1

Ирина Чупракова, заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь:
Первый этап – районный – проходит в формате классных часов, информационных часов. Ребятам в этом этапе предстоит ответить на 40 вопросов.

II Республиканский правовой турнир «Сила закона» стартовал во всех регионах Беларуси. Что будет в новом сезоне?-3

Отличники интеллектуального состязания попадут в следующий тур и продемонстрируют свое мастерство уже на областном уровне. Второй этап конкурса проведут 14 декабря в онлайн-формате. Там участникам предстоит выполнить тестирование, оформят его на детском правовом сайте. Ну а финалисты поборются за звание «знатока закона» в республиканском туре, который состоится в столице 21 декабря.

II Республиканский правовой турнир «Сила закона» стартовал во всех регионах Беларуси. Что будет в новом сезоне?-5

Ирина Чупракова:
Правовая культура нужна всем нам, и формировать такое качество нужно с самого начала, с детства. В прошлом году вопросы для правового турнира были ориентированы на знание своих прав и обязанностей, знание основ государственной молодежной политики, а в этом году тематикой правового турнира стал Основной закон нашей страны. В феврале 22-го года состоялся республиканский референдум, наша Конституция была обновлена, поэтому все 100 вопросов, которые составили основное содержание правового турнира, направлены как раз на знание положений Конституции Республики Беларусь.

Это отличная возможность испытать свои силы в знании правовых норм и обязанностей, попробовать себя в роли юриста, а, может, даже выбрать будущую профессию.

II Республиканский правовой турнир «Сила закона» стартовал во всех регионах Беларуси. Что будет в новом сезоне?-7

Ксения Дюро, ученица средней школы № 165 г. Минска:
Идея участия в этом конкурсе у меня появилась после визита к нам секретаря БРСМ. Она рассказала нам о мероприятиях, которые будут проводиться, и я решила проверить свои знания. На мой взгляд, самый легкий вопрос был «дата проведения референдума». Для меня это очень значимая дата, именно в этот день председатель Палаты представителей мне вручил мой один из самых важных документов – паспорт. Очень полезно знать о своей стране, о ее законах и правопорядке.

II Республиканский правовой турнир «Сила закона» стартовал во всех регионах Беларуси. Что будет в новом сезоне?-9

Анастасия Шикунец, ученица гимназии № 61 г. Минска:
Данное анкетирование очень сильно повлияло на мое мировоззрение. Я как ученица 11 класса – сейчас передо мной стоит вопрос, с чем связать свою дальнейшую жизнь. И такое анкетирование помогло мне заинтересоваться в юридической стороне. Это очень хорошее мероприятие для нашей эрудиции.

II Республиканский правовой турнир «Сила закона» стартовал во всех регионах Беларуси. Что будет в новом сезоне?-11

Максим Сапего, ученик средней школы № 204 г. Минска:
Я считаю, подобные задания позволяют проверить ваши знания в этой области и мотивировать людей заниматься жизнью внутри страны и общественной деятельностью в целом.

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# Конкурс # Валерия Яскевич

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