Трудовой и гражданско-правовой договор. В чём разница, разбираемся с юристом
Создать интернет-портал, построить дом, написать картину или примерить на себя роль бухгалтера. Выполнить любую задачу заказчика? Легко. Но прежде чем занимать новую должность, не забудьте правильно оформить отношения с нанимателем. Трудовой или гражданско-правовой договор? Какой выбрать – вот в чем вопрос.
Татьяна Бычек, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Гражданско-правовые договоры заключаются на выполнение разовых работ. Работник не подчиняется правилам внутреннего распорядка нанимателя, у него нет режима работы, ему не предоставляется отпуск. Трудовой договор предполагает некую систему. То есть работник выполняет работу постоянно. Это, как правило, более длительные правоотношения.
К слову, есть и масса других отличий. Например, заработная плата. Если вы заключили трудовой договор, ежемесячное финансовое поощрение вам обеспечено. Но когда это гражданско-правовой договор, сумма выплат определяется заказчиком, согласно объему оказанных услуг.
Татьяна Бычек:
Обычно сторонам нужно подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или оказанных услуг по гражданско-правовому договору, который и является основанием для оплаты.
Не платят – обращайтесь в суд. Докажите, что заключали трудовой договор и ваши права нарушены.
Татьяна Бычек:
Работнику необходимо доказать, что он регулярно ходил на работу, работал в соответствии с графиком работы нанимателя. Например, с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 с понедельника по пятницу. Выполнял работы, которые есть в штатном расписании, что это не какая-то разовая работа, а именно регулярная.
Если правда на вашей стороне, справедливость восторжествует. Суд примет решение в пользу истца.
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