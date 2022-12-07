Трудовой и гражданско-правовой договор. В чём разница, разбираемся с юристом

Создать интернет-портал, построить дом, написать картину или примерить на себя роль бухгалтера. Выполнить любую задачу заказчика? Легко. Но прежде чем занимать новую должность, не забудьте правильно оформить отношения с нанимателем. Трудовой или гражданско-правовой договор? Какой выбрать – вот в чем вопрос.

Татьяна Бычек, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Гражданско-правовые договоры заключаются на выполнение разовых работ. Работник не подчиняется правилам внутреннего распорядка нанимателя, у него нет режима работы, ему не предоставляется отпуск. Трудовой договор предполагает некую систему. То есть работник выполняет работу постоянно. Это, как правило, более длительные правоотношения.

К слову, есть и масса других отличий. Например, заработная плата. Если вы заключили трудовой договор, ежемесячное финансовое поощрение вам обеспечено. Но когда это гражданско-правовой договор, сумма выплат определяется заказчиком, согласно объему оказанных услуг. Татьяна Бычек:

Обычно сторонам нужно подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или оказанных услуг по гражданско-правовому договору, который и является основанием для оплаты.