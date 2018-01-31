Более 100 многоквартирных домов в Минске в 2018 году оснастят элементами безбарьерной среды

Новости Беларуси. На эти цели уже выделены средства из бюджета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Программу «Доступный подъезд» разрабатывают в Минске: зачем она нужна
Чтобы получить согласие на подобное обустройство, нужно обратиться в администрацию своего района или территориальный центр социального обслуживания. Специальная комиссия выедет на место для изучения технических возможностей.
Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Мы должны выявлять тех людей, которые нуждаются в создании безбарьерной среды, помогать и изучать, конечно, условия. К сожалению, жилищный фонд (особенно старый) не всегда удается адаптировать, создать на нем элементы безбарьерной среды. Здесь возникают трудности, и на помощь приходит такое предложение о переселении – изменении места жительства человека, инвалида-колясочника.
Сейчас в столице элементами безбарьерной среды оснащены 40 % инфраструктуры. В 2017 году еще 90 объектов стали доступнее для людей с ограниченными возможностями.