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Более 100 многоквартирных домов в Минске в 2018 году оснастят элементами безбарьерной среды

31 января 2018 19:16
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Новости Беларуси. На эти цели уже выделены средства из бюджета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

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Чтобы получить согласие на подобное обустройство, нужно обратиться в администрацию своего района или территориальный центр социального обслуживания. Специальная комиссия выедет на место для изучения технических возможностей.

Более 100 многоквартирных домов в Минске в 2018 году оснастят элементами безбарьерной среды-1

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Мы должны выявлять тех людей, которые нуждаются в создании безбарьерной среды, помогать и изучать, конечно, условия. К сожалению, жилищный фонд (особенно старый) не всегда удается адаптировать, создать на нем элементы безбарьерной среды. Здесь возникают трудности, и на помощь приходит такое предложение о переселении – изменении места жительства человека, инвалида-колясочника.

Более 100 многоквартирных домов в Минске в 2018 году оснастят элементами безбарьерной среды-4

Сейчас в столице элементами безбарьерной среды оснащены 40 % инфраструктуры. В 2017 году еще 90 объектов стали доступнее для людей с ограниченными возможностями.

# общество # Фотофакт # Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Ирина Дудка

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