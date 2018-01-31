Более 100 многоквартирных домов в Минске в 2018 году оснастят элементами безбарьерной среды

Новости Беларуси. На эти цели уже выделены средства из бюджета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чтобы получить согласие на подобное обустройство, нужно обратиться в администрацию своего района или территориальный центр социального обслуживания. Специальная комиссия выедет на место для изучения технических возможностей.