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Совместить точную науку и творчество реально: где и как в Беларуси готовят ювелиров? Репортаж СТВ

31 января 2018 19:04
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Новости Беларуси. О ювелирных дел мастерах. Этой редкой профессии обучают только в Белорусском национальном техническом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместить точную науку и творчество реально: где и как в Беларуси готовят ювелиров? Репортаж СТВ -1

Пока она ограняет стекло, но в будущем его заменит настоящий бриллиант. В школе Екатерина Лешкевич увлекалась рукоделием, а позже обнаружила и тягу к математике.

Совместить точную науку и творчество реально: где и как в Беларуси готовят ювелиров? Репортаж СТВ -3

О редкой профессии ювелира не задумывалась до поступления в вуз. Именно тогда девушка поняла: совместить точную науку и творчество – реально! О выборе, сделанном три года назад, ни капли не жалеет.  

Совместить точную науку и творчество реально: где и как в Беларуси готовят ювелиров? Репортаж СТВ -5

Екатерина Лешкевич, студент приборостроительного факультета БНТУ:
Интересно, потому что это и инженерия, и дизайн – все вместе. Сейчас начинаются спецпредметы, то есть то, что нам интересно, что нам нужно.

Совместить точную науку и творчество реально: где и как в Беларуси готовят ювелиров? Репортаж СТВ -7

В БНТУ выпускают ювелиров с 2000 года. Набор на специальность небольшой – всего 20 человек. Уникальность белорусского образования признают во всем СНГ.

Совместить точную науку и творчество реально: где и как в Беларуси готовят ювелиров? Репортаж СТВ -9

Вячеслав Луговой, доцент кафедры «Конструирование и производство приборов» приборостроительного факультета БНТУ:
На всей территории СНГ выпускают узкопрофильные по металлу и камню, мы же охватываем весь профиль вопросов. По окончании института они могут работать дизайнерами, конструкторами, технологами и организаторами производства.

Совместить точную науку и творчество реально: где и как в Беларуси готовят ювелиров? Репортаж СТВ -12

До 3 курса будущие ювелиры постигают азы профессии в теории, а уже после – переходят к практике. Начинают с технологии обработки камней и постепенно наращивают знания. Конечно, с золотом и бриллиантами во время учебы никто не работает. Для этого используют материалы дешевле, например, латунь и змеевик. 

Совместить точную науку и творчество реально: где и как в Беларуси готовят ювелиров? Репортаж СТВ -15

Самое сложное в ювелирном деле – работа с металлом. Именно от него зависит качество готового изделия. Изучение всех тонкостей занимает у студентов больше года. И по итогу каждый из ребят должен сделать готовое украшение.

Совместить точную науку и творчество реально: где и как в Беларуси готовят ювелиров? Репортаж СТВ -17

Итог пятилетнего обучения – дизайнерский проект. Границ для творчества нет. Каждый выбирает, что ему по душе: от авторских колец до необычных ювелирных изделий.

Совместить точную науку и творчество реально: где и как в Беларуси готовят ювелиров? Репортаж СТВ -19

Вячеслав Луговой:
Один из студентов выбрал проект «Орден за смелость». Он решил разработать свой собственный орден, чтобы наградить своего дедушку.

Совместить точную науку и творчество реально: где и как в Беларуси готовят ювелиров? Репортаж СТВ -21

Екатерина еще только учится, но уже радует близких своими работами. Например, недавно подарила сестре серебряное кольцо. В планах – реализовать авторский замысел.

Совместить точную науку и творчество реально: где и как в Беларуси готовят ювелиров? Репортаж СТВ -23

На бумаге он уже есть. Коллекцию кулонов юного дизайнера высоко оценили преподаватели. И, возможно, через несколько лет ее украшения станут в один ряд с мировыми брендами.

Совместить точную науку и творчество реально: где и как в Беларуси готовят ювелиров? Репортаж СТВ -26

# общество # Профессии # Фотофакт # Екатерина Лешкевич # Вячеслав Луговой

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