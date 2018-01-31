Весной начнется ремонт трамвайных путей на Ульяновской и Первомайской

Новости Беларуси. С началом весны специалисты планируют начать реконструкцию трамвайной линии в районе улиц Ульяновская и Первомайская, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

По улицам Якуба Колоса и Долгобродской будет произведена реконструкция с целью обустройства. Остановочный пункт будет поднят над проезжей частью на 30 сантметров. Созданы условия для лиц малоподвижных, уложена будет тактильная плитка.

Кроме того, остановочные пункты, которые будут обустроены на улицах Ульяновской и Первомайской при модернизации и реконструкции, тоже будут обустроены соответствующим образом.