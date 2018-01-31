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Весной начнется ремонт трамвайных путей на Ульяновской и Первомайской

31 января 2018 19:04
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Новости Беларуси.  С началом весны специалисты планируют начать реконструкцию трамвайной линии в районе улиц Ульяновская и Первомайская, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Благодаря устройству бесшпального пути здесь значительно снизится уровень шума.

Весной начнется ремонт трамвайных путей на Ульяновской и Первомайской-1

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:
По улицам Якуба Колоса и Долгобродской будет произведена реконструкция с целью обустройства. Остановочный пункт будет поднят над проезжей частью на 30 сантметров. Созданы условия для лиц малоподвижных, уложена будет тактильная плитка.

Кроме того, остановочные пункты, которые будут обустроены на улицах Ульяновской и Первомайской при модернизации и реконструкции, тоже будут обустроены соответствующим образом.

Весной начнется ремонт трамвайных путей на Ульяновской и Первомайской-4

Также для удобства пассажиров в Минске еще 100 остановок оборудуют электронными табло.

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт # Валерий Шкуратов

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