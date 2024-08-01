Более 1 млн человек были заняты в экономике Минска в июне 2024-го

Более миллиона человек было занято в экономике Минска в июне 2024-го. Это четверть от показателей по республике. Фиксируется положительная динамика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Открытыми остаются около 40 тысяч вакансий, из них больше половины по рабочим профессиям. Так, есть спрос на работников общественного питания, строительного профиля, транспортной сферы и промышленности. По некоторым из специальностей работодатели предлагают пройти бесплатное обучение с гарантированным трудоустройством. Например, на водителя общественного транспорта, электрогазосварщика, повара и даже предпринимателя. Из числа специалистов наиболее востребованными остаются медицинские, инженерные и финансовые работники.