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Более 1 млн человек были заняты в экономике Минска в июне 2024-го

01 августа 2024 18:08
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Более миллиона человек было занято в экономике Минска в июне 2024-го. Это четверть от показателей по республике. Фиксируется положительная динамика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 1 млн человек были заняты в экономике Минска в июне 2024-го-1

Открытыми остаются около 40 тысяч вакансий, из них больше половины по рабочим профессиям. Так, есть спрос на работников общественного питания, строительного профиля, транспортной сферы и промышленности. По некоторым из специальностей работодатели предлагают пройти бесплатное обучение с гарантированным трудоустройством. Например, на водителя общественного транспорта, электрогазосварщика, повара и даже предпринимателя. Из числа специалистов наиболее востребованными остаются медицинские, инженерные и финансовые работники.

# Экономика # общество # Новости Минска и Минской области

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