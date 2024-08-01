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День студенческих отрядов – за последние 20 лет в Беларуси трудоустроили более 740 тыс. молодых людей

01 августа 2024 18:07
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Праздник молодых, амбициозных и трудолюбивых. 1 августа по всей Беларуси отмечают День студенческих отрядов. Торжества проходят без отрыва от дела – молодые люди работают на промышленных предприятиях, строительстве дорог, в оздоровительных лагерях и сельхозпредприятиях. Более 100 ребят со всей Витебской области объединила трудовая акция под Полоцком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему молодежь предпочитает летнему отдыху работу, узнавала Александра Ходюкова.

День студенческих отрядов – за последние 20 лет в Беларуси трудоустроили более 740 тыс. молодых людей-1

Время выбрало их! Участники студенческих отрядов со всех уголков Витебской области праздничный день проводят на полях сельхозпредприятия «Весна-энерго». На прополке капусты – более 100 человек. Для Владиславы Михно из Лепеля это первая работа в составе трудового десанта. Уже завтра девушка пополнит ряды студенческого отряда «Экологи» и будет задействована на уборке придомовых территорий и лесных массивов. Школьница признается, труд и отдых плечом к плечу с товарищами позволяют почувствовать себя сопричастной к большим делам.

День студенческих отрядов – за последние 20 лет в Беларуси трудоустроили более 740 тыс. молодых людей-4

Владислава Михно, участница экологического студенческого отряда «Экологи»:
Я уже за год знала, что попрошу маму поработать. Мама согласилась, сказала, что это мне и деньги принесет и общение со сверстниками.

День студенческих отрядов – за последние 20 лет в Беларуси трудоустроили более 740 тыс. молодых людей-7

Студотряды – это еще и шанс заработать. Ребята могут рассчитывать на вознаграждение от тысячи рублей. А стать частью активной команды может каждый. Достаточно заполнить анкету. Популярность студотрядовского движения растет. Конкурс в лучшие отряды может достигать пяти человек на место.

День студенческих отрядов отмечается 1 августа в Беларуси – подробности здесь.

День студенческих отрядов – за последние 20 лет в Беларуси трудоустроили более 740 тыс. молодых людей-10

Дмитрий Петров, второй секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
Наша молодежь в летнее каникулярное время должна трудиться и показывать пример другой молодежи, подрастающему и вообще молодежи во всем мире то, что мы готовы трудиться на благо нашей родины, мы готовы работать и созидать. Самое главное, что мы делаем это с любовью к родине и делаем это активно. Поэтому мы смело заявляем о том, что труд – это круто!

День студенческих отрядов – за последние 20 лет в Беларуси трудоустроили более 740 тыс. молодых людей-13

Благодаря личному вниманию Президента наша страна стала первой на постсоветском пространстве, где на государственном уровне студенческие отряды получили законодательную поддержку и сумели завоевать авторитет среди молодежи. За последние 20 лет в Беларуси были трудоустроены более 740 тысяч молодых людей.

Подробности в видео.

# Студенты # общество # Дмитрий Петров

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