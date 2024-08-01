День студенческих отрядов – за последние 20 лет в Беларуси трудоустроили более 740 тыс. молодых людей

Праздник молодых, амбициозных и трудолюбивых. 1 августа по всей Беларуси отмечают День студенческих отрядов. Торжества проходят без отрыва от дела – молодые люди работают на промышленных предприятиях, строительстве дорог, в оздоровительных лагерях и сельхозпредприятиях. Более 100 ребят со всей Витебской области объединила трудовая акция под Полоцком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему молодежь предпочитает летнему отдыху работу, узнавала Александра Ходюкова.

Время выбрало их! Участники студенческих отрядов со всех уголков Витебской области праздничный день проводят на полях сельхозпредприятия «Весна-энерго». На прополке капусты – более 100 человек. Для Владиславы Михно из Лепеля это первая работа в составе трудового десанта. Уже завтра девушка пополнит ряды студенческого отряда «Экологи» и будет задействована на уборке придомовых территорий и лесных массивов. Школьница признается, труд и отдых плечом к плечу с товарищами позволяют почувствовать себя сопричастной к большим делам.

Владислава Михно, участница экологического студенческого отряда «Экологи»:

Я уже за год знала, что попрошу маму поработать. Мама согласилась, сказала, что это мне и деньги принесет и общение со сверстниками.

Студотряды – это еще и шанс заработать. Ребята могут рассчитывать на вознаграждение от тысячи рублей. А стать частью активной команды может каждый. Достаточно заполнить анкету. Популярность студотрядовского движения растет. Конкурс в лучшие отряды может достигать пяти человек на место. День студенческих отрядов отмечается 1 августа в Беларуси – подробности здесь.

Дмитрий Петров, второй секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

Наша молодежь в летнее каникулярное время должна трудиться и показывать пример другой молодежи, подрастающему и вообще молодежи во всем мире то, что мы готовы трудиться на благо нашей родины, мы готовы работать и созидать. Самое главное, что мы делаем это с любовью к родине и делаем это активно. Поэтому мы смело заявляем о том, что труд – это круто!