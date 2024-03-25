Срок действия водительских прав в Беларуси продлён до 20 лет
Срок действия водительских прав в Беларуси продлен до 20 лет. Соответствующий Указ был подписан президентом 16 февраля. Изменения в части административных процедур в сфере дорожной безопасности вступили в силу уже 23 марта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полученные ранее права будут действительны до даты, указанной в них. А вот новые водительские удостоверения будут выдаваться на 20 лет. К слову, получить документ теперь можно будет не через пять, а через три дня. Также автомобилистам больше не нужно будет предоставлять документ, подтверждающий законность приобретения авто. При условии, если сведения о регистрации или нотариальном подтверждении договора на территории нашей страны есть в информационной системе ГАИ.
Артем Нехай, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Для автомобилей сроком выпуска не более трех лет допуск к участию в дорожном движении увеличен до трех лет. Срок регистрации транспортных средств в ГАИ сокращен до семи рабочих дней. Для транспортных средств, ранее не зарегистрированных на территории государств – членов Евразийского экономического союза, должен быть оформлен электронный паспорт транспортного средства. Данную процедуру будет осуществлять «Белтаможсервис». Следует учитывать, что в случае отсутствия электронного паспорта в регистрации транспортного средства будет отказано.
Изменения позволят сократить сроки ожидания готовых документов, снизить нагрузку на регистрационные отделы ГАИ и автолюбителей.