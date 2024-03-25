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Колледж современных технологий открыл набор на новую специальность

25 марта 2024 11:54
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Наращивание объемов производства, контроль качества выпускаемых изделий, а также выход белорусских товаров на мировую арену. В объявленный главой государства Год качества акцент делается на подготовку квалифицированных специалистов именно в этом направлении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колледж современных технологий открыл набор на новую специальность-1

На базе Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе открыли набор на новую специальность «Эксплуатация средств технического измерения». Ранее специалистов в области контроля качества готовили только вузы. Теперь же выпускать кадры будут и на базе среднего звена. Для обучения в колледже открыли современную лабораторию. Она оснащена новейшим цифровым оборудованием, которое позволяет получать более точную информацию о качестве изделий.

Колледж современных технологий открыл набор на новую специальность-4

Андрей Афанасьев, мастер филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе»:
Это видеоизмерительная машина, с ее помощью можно осуществлять контрольно-измерительные действия на готовых деталях, заготовках. Мы можем прямо на экране увидеть в реальном времени, как у нас обработана деталь с включенной подсветкой, то есть использовать эту машину как рабочий микроскоп.

Колледж современных технологий открыл набор на новую специальность-7

Артем Рыбак, директор филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе»:
Наш колледж собрал на основе профессионального стандарта запрос от предприятий о потребности данного рода специалистов. Мы увидели, что на протяжении до 2030 года ежегодная потребность такого рода специалистов составляет не менее 75 человек в год, и приняли решение вместе с РИПО, что откроем в 2024-2025 учебном году новую специальность. Разработали образовательный стандарт.

Колледж современных технологий открыл набор на новую специальность-10

Кроме того, по окончании обучения выпускники колледжа получат сразу две рабочие квалификации: контролер слесарных и станочных работ, а также техник-поверитель.

# Образование в Беларуси # общество

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