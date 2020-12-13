«Туристы в вольере, а звери в естественных условиях». Посмотрите, как закрытая Чернобыльская зона стала раем для дикой природы

Новости Беларуси. Зона отчуждения. Нетронутая человеком природа и тишина, от которой закладывает уши. Рыбалка, когда нужно просто забросить голый крючок в воду. Папоротник, как во времена динозавров, огромный и размашистый. И пустые дома. И боль в груди от переживаний за судьбы людей, которые были вынуждены покинуть родные места из-за самой мощной техногенной катастрофы XX века. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Есть у заповедника и другая сторона. Изгнавшая человека опасность сделала закрытые земли настоящим раем для дикой природы.





Александр Добриян, корреспондент:

Свыше 2 тысяч квадратных километров заповедной территории. Вот уже более 30 лет природа живет здесь своей естественной жизнью без вмешательства человека. Поэтому зубры чувствуют здесь себя абсолютно спокойно и не видят в человеке угрозы. Это туристы здесь находятся в вольере, а звери – в своих естественных условиях обитания.





Никаких громких звуков и резких движений, иначе все стадо скроется в лесу. Полное ощущение того, что человек – лишь гость.

Супер! Это просто шикарно. Очень мне нравится.





Для эколога Татьяны Ковган это первое знакомство с уникальной экосистемой, возникшей после ухода отсюда человека.





Татьяна Ковган, туристка:

Это что-то очень огромное и впечатляющее. Наполняет меня целиком это состояние. Это шикарно!



– Стоило оно того?

– Безусловно! Стоило приехать из Минска сюда, целую ночь на поезде, еще целый день в автобусе. Но это очень здорово. Они просто не боятся людей, можно протянуть руку, и он будет на расстоянии вытянутой руки.





Интерес к одному из самых необычных заповедников на планете в этом году вырос прежде всего у самих белорусов. Количество отечественных туристов, посетивших зону отчуждения, практически удвоилось.





Алексей Казаков, заведующий сектором информационного обеспечения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

За 2020 год мы приняли 37 групп, общее количество было чуть более 300 человек, и из них только 64 иностранца. Эпидемиологическая обстановка сыграла так, что туристические фирмы, которые заявляются к нам на туры, перенастроились на белорусский туризм.

Мы в этом году, кроме маршрутов, которые были ранее, было разработано два маршрута, мы разработали еще до семи маршрутов. Включили дополнительно маршрут по реке Припять. Производится спуск по реке Припять на нашем катере, где также можно посмотреть за животными, растениями и птицами.