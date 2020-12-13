«Советская эпоха здесь находится в неповреждённом состоянии». Как проходят экскурсии в Чернобыльской зоне отчуждения?

Новости Беларуси. Не было бы счастья, да несчастье помогло, ведь коронакризис в первую очередь ударил по сфере услуг, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Закрытые границы, карантин и другие строжайшие меры социального дистанцирования лишили многих белорусов возможности отдохнуть с шиком за границей. Или без шика, но непременно за границей.





Безусловно, путешествовать нужно – это интересно и познавательно, если, конечно, не лежать сутками на пляже. Но сколько интересного и познавательного можно найти совсем рядом. Буквально в нескольких сотнях километрах от дома, внутри своей родной Беларуси.

В зоне отчуждения действительно очень интересно и познавательно. Нетронутая человеком природа и тишина, от которой закладывает уши. Рыбалка, когда нужно просто забросить голый крючок в воду. Папоротник, как во времена динозавров, огромный и размашистый. И пустые дома. И боль в груди от переживаний за судьбы людей, которые были вынуждены покинуть родные места из-за самой мощной техногенной катастрофы XX века.

И вот в период пандемии туризм в зону отчуждения получил второе дыхание. Это стало интересно, может быть, даже модно. Мы задались вопросом: а как это? Что движет людьми, которые хотят посетить эти места? На что смотрят в первую очередь и какие впечатления после такой экскурсии? Александр Добриян о туризме в зоне отчуждения в эпоху пандемии коронавируса.

8.30 утра. Мощность дозы – 0,49 микрозиверта в час. Контрольно-пропускной пункт Бабчин – дверь в самый закрытый уголок Беларуси. Совсем недавно попасть в охраняемый периметр Полесского радиационно-экологического заповедника можно было исключительно в составе официальных делегаций. Но с 2018 года в зоне решено развивать туризм. С тех пор на экскурсиях здесь побывало свыше тысячи человек.

Предприятие «Майдан» – в прошлом это самое крупное предприятие всей зоны отчуждения, здесь производили комбикорм и витаминную муку для всех ферм Хойникского района.

Вот уже семь лет Петр Филон знакомит желающих с особой эстетикой зоны отчуждения. До появления «чернобыльского тура» в Беларуси организовывал поездки в Украину. Два года назад именно он привез в белорусский заповедник первую официальную группу туристов.





Пётр Филон, индивидуальный предприниматель:

Эта часть Гомельской области до этого всегда была окутана тайной. Туризм был сюда запрещен до конца 2018 года.

Люди хотят познакомиться с этим увлекательным, интересным местом, исследовать, чтобы не было белых пятен. А в этом году с закрытыми границами, по сути, и путешествовать негде. Среди иностранных туристов эта зона достаточно популярна, потому что это новое направление, эксклюзивное.

Наша зона пустая. К примеру, в прошлом году я завозил иностранцев из 20 стран. Самые дальние – это Австралия, Китай, из Чили даже приезжали. Очень много туристов из Европы: из Польши, Чехии, Литвы приезжают ребята. Из России также много туристов. Основной поток – в прошлом году у меня 80 % были иностранцы, 20 % – белорусы, в этом году, в основном, только белорусы, потому что закрыты границы.





В сегодняшней группе семеро минчан, причем четыре туриста в зоне не первый раз. Интерес к теме подогревают компьютерные игры и популярные сериалы. Молодые люди хотят лучше понять феномен, которым стала эта территория в результате крупнейшей техногенной аварии XX века.





Александр Добриян, корреспондент:

Многие едут в зону для того, чтобы почувствовать само время, которое остановилось здесь в 1986 году.

Начальная школа в Дроньках. Все, как и тогда: ученические парты, ранцы, школьные тетради и вот этот плакат, с которым 1 мая 1986 года, когда в атмосфере находились радиоактивные элементы, дети ходили на демонстрацию.





Прочувствовать эпоху в зону отчуждения в одиннадцатый раз приезжает молодой историк Владислав Чистяков.





Владислав Чистяков, турист:

Особенность населенного пункта Погонное в том, что в нем представлены самые различные элементы эстетики зоны, как брошенная техника на мехдворе, так и данный Дом культуры, где остались плакаты, различные элементы советского антуража.



Бабчин, Майдан, Дроньки, Погонное, Оревичи, Солнечный, Углы, Масаны – географию земли, на которой не могут жить люди, он знает на отлично.





Владислав Чистяков:

Здесь несколько причин присутствуют. Во-первых, имеется психологический интерес. Это специфическое место, где застыла эпоха. Во-вторых, интерес к эстетике заброшенности, в-третьих, любовь к белорусским землям, которая выражается в том, что все здесь нужно обойти. Ну и интерес к советской эпохе, а здесь она находится в таком неповрежденном состоянии, потому что возможность увидеть предметы. Во многом этим жило предыдущее поколение, как рассказывали родители, искренне верило во все, что здесь отражается.

Увидеть это, прикоснуться. Ну и возможность заснять это, спасти от разрушения – хотя бы в виде фотографической памяти. В плане ощущений вызывает глубочайшие переживания. При первом посещении даже переосмысление жизни произошло.





Одна из главных фишек зоны – невероятная тишина. Она заставляет человека, оставшись один на один с собой, задать себе самые важные вопросы: о хрупкости жизни и цене ошибок.





В этом пятне, в этом месте мощность выше в 10-10,5 раз, чем в Бабчине.



Показания дозиметра возвращают на землю даже самых отъявленных романтиков и напоминают: эта туристическая поездка – в очень особенное место.





Олег Зубок, специалист Полесского государственного радиационно-экологического заповедника:

Для проживания человека и для ведения хозяйственной деятельности это много. Для туристов кратковременное посещение такой зоны не носит вреда для здоровья. Самое главное – после экскурсии провести дезактивацию своей обуви, вещи постирать лишним не будет.