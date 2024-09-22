Богодель: в Литве 80-х было всё, как в «Слове пацана», но добавлялся ещё один элемент – национальный

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Литовцы, латыши пользуются безвизом, к нам приезжают, они абсолютно миролюбивые, мы когда-то жили в Советском Союзе. Да, там совершенно прокачанное молодое поколение, экономика разрушена, они давальцы Евросоюза, то есть сидят на субсидиях. Они ничего сами не производят, они пригласили к себе военные базы. Такое ощущение, что у них суверенитета нет от слова совсем.

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Богодель.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Основной закон любого государства – это Конституция. И когда по вашему Основному закону запрещено иметь военные базы, а вы почему-то приглашаете к себе, кем вы являетесь? Вы, по сути, совершаете антиконституционные действия. То, что происходит создание этих баз, – это не что иное, как оккупация, потому что она идет в разрез с Основным законом.

Для них это другое, но в этом случае руководство Литвы становится ни кем иным, как пособником агрессора и оккупантов. То есть то, с чем они пытались бороться, и называли это при Советском Союзе.

В 1980-х годах, если смотрели «Слово пацана. Кровь на асфальте». Я думаю, все посмотрели. Я думаю, вы помните, – это было везде. То же самое было в Прибалтике. Только там добавлялся еще один элемент – национальный.

Например, внутри своего района русские и литовцы дружили. Литовцы всегда лучше знали русский язык. Когда мы собирались, ты один русский сидишь, с тобой 5-6 литовцев – все говорят на русском. Вопросов даже не возникало. Но потом нас стали разъединять. И когда ты шел в чужой район, обязательно было снять часы, спрятать сигареты, спички и все остальное. Идешь, тебе задают вопрос на русском языке, ты отвечаешь на русском. Оказывается, литовцы тебя встретили по национальному признаку. Идешь, отвечаешь на литовском и получаешь уже от русских тоже по национальному признаку. Как вы правильно отметили, суверенитет достаточно условный, он только на бумаге.