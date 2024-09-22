В этой истории виновато СТВ! Андрей Богодель рассказал, как попал в медиасреду
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Богодель.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как вы попали в сферу медиа?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
В этой истории виновато «Столичное телевидение». Есть два человека, которые втянули меня в это дело. Это Алена Сырова и Кирилл Казаков, передача «По существу». Первый раз – и сразу попал в прямой эфир. Думаю: мама дорогая, что же тут будет? Тем более вопросы такие серьезные – по ОДКБ. Я первый эфир почти весь помню.
Они выходят, и Кирилл произносит такие интересные слова: не волнуйтесь, мы вместе, но самое главное – вы можете перебивать друг друга, спорить. Если этого не будете делать вы, за вас это буду делать я. Я подумал: формат достаточно спокойный, где-то поспорить…
Александр Осенко:
Но это прямой эфир.
Андрей Богодель:
Честно говоря, я очень сильно волновался поначалу. А потом ребята завернули настолько, что я уже не чувствовал камер. Казалось, самое страшное – это всегда видеть камеру. А когда это все началось, я даже забыл. Я очнулся в конце. Раз – и час прошел. Оно пошло, и меня начали приглашать.
Я понимаю, что информационный фронт – один из важнейших. Нужно доносить, особенно что касается вопросов военной политики, военной безопасности.
Паники нет! Вы видите выступления главы государства в медиасфере, министра обороны, государственного секретаря, начальника Генерального штаба. Люди постоянно понимают, что все эти сферы национальной безопасности (их уже девять) взаимосвязаны, их нельзя рассматривать по отдельности.