Богодель: недавно западные политики говорили, что у Лукашенко нет никакого ядерного оружия. Бах – появилось

Время диктует коррективы. Почему именно сейчас в Беларуси пересматривают Военную доктрину и какие постулаты становятся ее броней? Что за новеллы, кроме милитари, появятся в Концепции нацбезопасности? Кто и как проработал и установил блок на потенциально триггерные точки национального интереса? На площадке ток-шоу «По существу» военные ученые, разработчики доктрины и аналитики разобрали блок социально-экономических вопросов.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:

Тактическое ядерное оружие – это вне всякого сомнения огромнейший фактор сдерживания. Совсем недавно западные политики говорили: да ну, вы чего, Лукашенко блефует, никакого ядерного оружия у него нет. Бах – появилось. «Вы знаете, что он этим ядерным оружием не руководит».

Поймите, что Лукашенко руководит региональной группировкой войск и сил. Ядерное оружие – это составная часть этой группировки. Вся власть переходит нашему Генеральному штабу, главе государства. И он правильно говорил, что не дай бог мне принимать такое решение. Он назвал три должностных лица, под чьей ответственностью это все находится. Это он как Главнокомандующий, министр обороны и начальник Генерального штаба. И поверьте, что наш Президент никогда себе не позволяет бросать слова.

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