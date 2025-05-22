Европарламент утвердил заградительные пошлины на удобрения из РБ и РФ

Европейский парламент утвердил новые заградительные пошлины на сельскохозяйственную технику и удобрения, ввозимые из России и Беларуси, невзирая на опасения по поводу возможного роста цен. Об этом пишет РИА Новости.

Это решение, поддержанное 411 депутатами, призвано снизить степень зависимости от Москвы и будет постепенно вводиться в течение трех лет, начиная с июля.

Этот шаг вызывает протесты со стороны сельскохозяйственных производителей, включая крупнейшие ассоциации Copa и Cogeca, которые боятся нанести ущерб отрасли и призывают пересмотреть план. Фермеры предлагают отложить введение пошлин на год, исключить другие страны и отрегулировать цены на удобрения.

Новые таможенные пошлины, которые ранее распространялись только на 15%, теперь распространяются на весь российский сельскохозяйственный экспорт. Однако в последние годы Россия увеличила поставки удобрений в ЕС: в марте импорт вырос на 15% как в месячном, так и в годовом исчислении и составил 206,1 млн евро.