«Присутствие Бога ощущалось». В чём сакральный смысл Чистого четверга

Новости Беларуси. У православных верующих 5 апреля – Чистый четверг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых строгих дней пасхальной недели. В храмах вспоминают о важнейшем евангельском событии – последней трапезе Христа с учениками – Тайной Вечере. Согласно Святому писанию тогда было установлено таинство причастия. Поэтому по традиции верующие стараются исповедаться и причаститься. В этом и заключается основной смысл понятия Чистый четверг.

Это доминанта Литургии. Причастие. 5 апреля православные верующие вспоминают об одном из важнейших евангельских событий – последней трапезе Христа с учениками – Тайной Вечере, установлению важнейшего таинства. Поэтому в храмах особенно многолюдно. Скоро торжество из торжеств, смысл земной и небесной жизни церкви – Пасха Господня. Но надо себя приготовить к этой светлой встрече: исповедаться и причастится.

Иерей Дмитрий Нецветаев, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:

Человек приходит в храм, православный христианин, исповедуется, причащается, он соединяется с Христом. Чистый четверг называется чистым потому что человек очищается от грехов, очищается его совесть и он соединяется с Богом. С древности в сегодняшний день люди старались приходить в храм.

Четверг Страстной седмицы вошел настолько плотно в жизнь, что даже для людей далеких от церкви он является чистым. Понимание бытовое, буквальное. Убрать жилье, сходить в баню, замесить тесто. Это тоже люди верующие сделают. Но сначала пройти через баню духовную – покаяние.

Верующие:

Для меня, как для хозяйки, это лишняя возможность убрать дома. Но праздник должен быть духовный. Надо не суетиться по поводу подготовки к празднику, а в первую очередь нужно духовно подготовиться.

Все православные христиане стараются в этот день очистить свою душу, прийти на исповедь, причаститься.



Служба замечательная и присутствие Бога ощущалось. Или потому что мы ходим часто, или это милость божья. Я не могу понять, но это ощущалось.

Четверг весьма насыщен знаковыми событиями Евангелия. Подражая Христу в кафедральных соборах, архиереи совершают чин омовения ног своим подопечным – всему клиру храма.