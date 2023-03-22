Боец зоны СВО о Хатыни: «Мы больше не дадим возможности фашистам повторить подобные трагичные случаи»

Арсен Маркарян, стрелок 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады:

Мы выражаем от всего своего народа соболезнования белорусскому народу. Мы знаем, что 22 марта – это день трагедии для белорусского народа. Но это не только для белорусского народа, это для всех народов, которые против фашизма. Мы знаем, что в годы ВОВ (в 1943 году) фашисты уничтожили деревню Хатынь в Республике Беларусь. Но мы больше не дадим возможности фашистам повторить подобные трагичные случаи. Мы уничтожим нацизм, и больше никогда такого не будет. Дай бог, чтобы наши дети никогда такого не знали, не слышали, а слышали только в учебниках истории, что есть термин СВО, чтобы больше у них никогда такого не было. Чтобы мы это закончили и на этом все закончилось.

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