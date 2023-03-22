Виктор Хренин в Хатыни: люди, которые погибли здесь, которых зверски уничтожили, не зря отдали свои жизни

Новости Беларуси. На протяжении всего дня в мемориальном комплексе «Хатынь» многолюдно. Тысячи людей, и не только со всех уголков нашей страны, склоняя головы и со слезами на глазах идут отдать дань памяти невинным жертвам фашизма. Вспоминая Хатынь, белорусы вспоминают тысячи наших деревень, которые были стерты с лица земли, превращены в пепел немецко-фашистскими захватчиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.