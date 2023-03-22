Виктор Хренин в Хатыни: люди, которые погибли здесь, которых зверски уничтожили, не зря отдали свои жизни

Новости Беларуси. На протяжении всего дня в мемориальном комплексе «Хатынь» многолюдно. Тысячи людей, и не только со всех уголков нашей страны, склоняя головы и со слезами на глазах идут отдать дань памяти невинным жертвам фашизма. Вспоминая Хатынь, белорусы вспоминают тысячи наших деревень, которые были стерты с лица земли, превращены в пепел немецко-фашистскими захватчиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы, делегация Министерства внутренних дел, сегодня прибыли сюда очень большой делегацией. В первую очередь взяли с собой нашу молодежь: наших лицеистов, наши патриотические клубы. Мы хотим, чтобы каждый из молодых людей, из этого молодого поколения, которое подрастает, знали, помнили и делали все, чтобы эта страшная трагедия, которая произошла 80 лет назад, никогда на нашей земле больше не повторилась.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Сегодня для нас, людей живых, это место прежде всего должно стать щитом, который защитит нас, живых. Мы должны помнить и знать, что люди, которые погибли здесь, которых зверски уничтожили, не зря отдали свои жизни.
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