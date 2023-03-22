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«Нацизм в Беларуси не пройдёт». Генеральный директор СТВ посетил мемориальный комплекс «Хатынь»

22 марта 2023 19:11
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Новости Беларуси. На протяжении всего дня в мемориальном комплексе «Хатынь» многолюдно. Тысячи людей, и не только со всех уголков нашей страны, склоняя головы и со слезами на глазах идут отдать дань памяти невинным жертвам фашизма. Вспоминая Хатынь, белорусы вспоминают тысячи наших деревень, которые были стерты с лица земли, превращены в пепел немецко-фашистскими захватчиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нацизм в Беларуси не пройдёт». Генеральный директор СТВ посетил мемориальный комплекс «Хатынь»-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я считаю, что посещение как молодежью, так и просто людьми таких мемориалов, как «Хатынь», «Ола», «Красный Берег», это своего рода прививка от нацизма. Только посещая такие места, можно осознать и понять все ужасы геноцида в Республике Беларусь. Очень отрадно, что музей сделан молодежью. То есть люди, которые прошли эту стройку, они будут рассказывать, приводить сюда своих детей, друзей, и у них отложится в голове весь ужас нацизма. Нацизм в Беларуси не пройдет.

«Нацизм в Беларуси не пройдёт». Генеральный директор СТВ посетил мемориальный комплекс «Хатынь»-4

Екатерина Забенько, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:
Здесь очень тяжело, но это и место силы, место поддержки, это место обмена энергией с предыдущими поколениями, которые дают нам силу для борьбы за наши свободу, независимость, мир в нашей прекрасной стране.

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# Годовщина трагедии в Хатыни # общество # Александр Осенко # Екатерина Забенько # Фотофакт

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