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Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

17 декабря 2019 21:12
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Новости Беларуси. Животные соорудили плотину на реке Волковыя, из-за чего вода затапливает придомовые участки местных жителей. От грызунов на центральной городской набережной пострадало уже немало деревьев и кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение проблемы вместе с местными властями и защитниками природы искала Галина Буро.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной-1

Виктор Прохор, житель Волковыска:
Я как-то с той стороны стоял, тоже на рыбалке, и вижу: жуууу. Вышел на берег – во такой вот!

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной-4

За 20 лет рыболовного стажа на реке Волковыя для Виктора Прохора бобры стали привычными обитателями набережной. Говорит, интересно за ними наблюдать, вот только зверьки ведут себя уж слишком по-хозяйки. Не прочь попробовать на зуб городские пейзажи.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной-7

Галина Буро, корреспондент:
Здесь прошелся не ураган. Так выглядит дерево, которым отужинал бобер. И таких пострадавших зеленых насаждений вдоль городской набережной десятки.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной-10

Результаты «перекусов» не на шутку взволновали жителей Волковыска. Разобраться в причинах бобрового аппетита взялась природоохранная служба. По нормам на реке могут проживать шесть особей, но, возможно, семья грызунов слишком разрослась. Стали искать место, где поселились бобры, и выше по реке нашли целую плотину, построенную пушистыми инженерами.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной-13

Бобровая хатка может располагаться или там, где куча веток наложена, или вот там, где повалена ольха. То есть они готовятся к зимовке.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной-16

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной-18

Жители этого частного сектора такому соседству не рады. Материал для строительства бобры берут прямо из их садов, а из-за метровой высоты плотины речная вода ищет себе новые пути – на участки.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной-21

Алла Колядич, жительница Волковыска:
Деревья, яблони грызут. С озера выход в речку есть, мы его заставили сеткой, чтобы вода немножко стекала. А так яблоню сгрызли.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной-24

Лариса Голуб, жительница Волковыска:
Бобры я не знаю, что они там. Понатягали деревьев, и все, в подвале вода подходит.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной-27

Да и в целом волковычане опасаются: бобры хоть и ведут себя мирно, но все же звери дикие, а в округе немало детей. Обращались к местной власти. В районе создана комиссия. В первую очередь животных необходимо посчитать.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной-30

Михаил Радикевич, начальник Волковысской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Если здесь шесть проживает, то среда обитания предусмотрена биологическим экономическим обоснованием. Переселять, отселять или отлов производить. Если будет превышать это экономическое, тогда будут приниматься меры. И другого выхода пока нет.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной-33

Если количество бобров в норме, по правилам специалистам надо будет разрушить плотину, чтобы животные ушли в другое место. Вариант срабатывает не всегда – грызуны могут вновь возвести строение.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной-36

Дмитрий Лебедев, начальник отдела Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Если это населенный пункт и разрушения плотин недостаточно, то здесь необходимо получить разрешение Министерства природных ресурсов на изъятие данных животных. И на основании этого разрешения изъять их из среды обитания.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной-39

Специалисты говорят: ситуации с нашествием бобров периодически возникают в разных городах страны. Уж очень грызуну по вкусу белорусская природа. Возможно, это еще одна национальная особенность или даже туристическая изюминка. Ведь Волковысский район как раз месяц назад вошел в бизвизовую зону.

Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной-42

# Дикие животные # общество # Виктор Прохор # Галина Буро # Алла Колядич # Лариса Голуб # Михаил Радикевич # Дмитрий Лебедев # Фотофакт

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