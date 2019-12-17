Бобры атакуют Волковыск. Из-за плотин вода заливает участки, а сами грызуны валят деревья на набережной

Новости Беларуси. Животные соорудили плотину на реке Волковыя, из-за чего вода затапливает придомовые участки местных жителей. От грызунов на центральной городской набережной пострадало уже немало деревьев и кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение проблемы вместе с местными властями и защитниками природы искала Галина Буро.

Виктор Прохор, житель Волковыска:

Я как-то с той стороны стоял, тоже на рыбалке, и вижу: жуууу. Вышел на берег – во такой вот!

За 20 лет рыболовного стажа на реке Волковыя для Виктора Прохора бобры стали привычными обитателями набережной. Говорит, интересно за ними наблюдать, вот только зверьки ведут себя уж слишком по-хозяйки. Не прочь попробовать на зуб городские пейзажи.

Галина Буро, корреспондент:

Здесь прошелся не ураган. Так выглядит дерево, которым отужинал бобер. И таких пострадавших зеленых насаждений вдоль городской набережной десятки.

Результаты «перекусов» не на шутку взволновали жителей Волковыска. Разобраться в причинах бобрового аппетита взялась природоохранная служба. По нормам на реке могут проживать шесть особей, но, возможно, семья грызунов слишком разрослась. Стали искать место, где поселились бобры, и выше по реке нашли целую плотину, построенную пушистыми инженерами.

Бобровая хатка может располагаться или там, где куча веток наложена, или вот там, где повалена ольха. То есть они готовятся к зимовке.

Жители этого частного сектора такому соседству не рады. Материал для строительства бобры берут прямо из их садов, а из-за метровой высоты плотины речная вода ищет себе новые пути – на участки.

Алла Колядич, жительница Волковыска:

Деревья, яблони грызут. С озера выход в речку есть, мы его заставили сеткой, чтобы вода немножко стекала. А так яблоню сгрызли.

Лариса Голуб, жительница Волковыска:

Бобры… я не знаю, что они там. Понатягали деревьев, и все, в подвале вода подходит.

Да и в целом волковычане опасаются: бобры хоть и ведут себя мирно, но все же звери дикие, а в округе немало детей. Обращались к местной власти. В районе создана комиссия. В первую очередь животных необходимо посчитать.

Михаил Радикевич, начальник Волковысской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Если здесь шесть проживает, то среда обитания предусмотрена биологическим экономическим обоснованием. Переселять, отселять или отлов производить. Если будет превышать это экономическое, тогда будут приниматься меры. И другого выхода пока нет.

Если количество бобров в норме, по правилам специалистам надо будет разрушить плотину, чтобы животные ушли в другое место. Вариант срабатывает не всегда – грызуны могут вновь возвести строение.

Дмитрий Лебедев, начальник отдела Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Если это населенный пункт и разрушения плотин недостаточно, то здесь необходимо получить разрешение Министерства природных ресурсов на изъятие данных животных. И на основании этого разрешения изъять их из среды обитания.