В Минской области проведут усиленный мониторинг безопасности труда на стройплощадках

Цель – профилактика производственного травматизма. В течение месяца специалисты проверяют дисциплину на должностных местах: как самих работников, так и руководителей предприятий. Также мобильные группы при необходимости окажут организациям методическую и практическую помощь.

Татьяна Бетько, заведующая сектора комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома:

Будет проводиться повторно инструктаж по технике безопасности, проверка на строительных объектах выполнения определенных видов работ, правила выполнения этих работ. Также будет выезд мобильных групп на строительные объекты с целью проконтролировать, как ведется та или иная работа в соответствии со всеми планами и инструктажами, как строители выполняют технику безопасности.

Результаты мониторинга подведут после 11 января.