2 января будет выходным без переносов, но 4-го всё равно будем работать

Причем без переносов, последующих отработок и на постоянной основе. Указ об этом подписан 17 декабря. Таким образом, наступление 2020-го белорусы будут отмечать два дня.

Как будем работать и отдыхать? Утверждён график переноса рабочих дней на 2020 год

А вот суббота 4 января станет рабочей в связи с тем, что 6 января будет выходным накануне православного Рождества.