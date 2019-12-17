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2 января будет выходным без переносов, но 4-го всё равно будем работать

17 декабря 2019 16:02
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко распорядился сделать 2 января выходным днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 января будет выходным без переносов, но 4-го всё равно будем работать-1

Причем без переносов, последующих отработок и на постоянной основе. Указ об этом подписан 17 декабря. Таким образом, наступление 2020-го белорусы будут отмечать два дня.

Как будем работать и отдыхать? Утверждён график переноса рабочих дней на 2020 год

А вот  суббота 4 января станет рабочей в связи с тем, что 6 января будет выходным накануне православного Рождества.

# Новый год # общество # Фотофакт

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