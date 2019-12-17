«Показала так, как я вижу». Корреспондент СТВ Ирина Недобоева получила награду за освещение ЦУР

Новости Беларуси. 17 декабря в Минске подвели итоги конкурса по освещению в СМИ Целей устойчивого развития. Лучших журналистов определили в семи номинациях: социальная, экономическая тематики, гендерная, молодежная, детская проблематики, общественные и деловые инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди победителей и наша коллега Ирина Недобоева. Высокую оценку получил ее сюжет о сельчанах, которые не только не собираются менять свою прописку на городскую, но и стремятся возродить родное село, подпитывая его новыми проектами. Так в деревне Могилевской области варят сыр по старинным рецептам, а рядом учат валять валенки, как и столетия назад. Создали также мобильное приложение – веломаршрут по агроусадьбам, чтобы привлечь туристов.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Просто я его показала так, как я вижу. Как я вижу простых людей, как я вижу то, что в деревнях часто люди переживают за то, что вымирают деревни, что все меньше становится людей. На самом деле там, где люди хотят возродить свою деревню, они ее возрождают.

Есть устойчивое развитие, есть желание у людей жить, развиваться. Начинается это все с малого и заканчивается глобально нашей всей страной, вот отсюда и номинация «Экономическое развитие».

На самом деле это работа нашей большой команды телеканала СТВ.