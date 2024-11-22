БНБК – имиджевый проект! Вот почему у корпорации нет конкурентов от Владивостока до Лиссабона

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация – единственный масштабный инвестпроект, реализованный в условиях мировой пандемии. Впервые о Беларуси заговорили как о биотехнологической державе. БНБК стала единственным производителем на всем постсоветском пространстве уникальных биологических добавок для животных и ценных пород рыб. Сделали прорыв и в пищевой промышленности. Пшеничный глютен, который ранее у нас не выпускался, сегодня буквально с конвейера разлетается по разным странам.

Алеся Иванова, корреспондент:

БНБК – это замкнутый цикл производства. Все начинается с зерна, которое после перерабатывается в муку. Уже из нее выделяется глютен пшеничный, отруби и крахмал. Из крахмала получают глюкозный сироп. Именно он является главным сырьем для финального продукта – это 4 вида аминокислот. Треонин, триптофан, а еще два вида лизина, которые считаются самыми незаменимыми добавками в рационе животных. От Владивостока до Лиссабона у нас нет конкурентов в производстве аминокислот. Только лизина на предприятии каждый час выпускают более 5 тонн. 80 % продукта отправляется на экспорт.

БНБК – это имиджевый проект, по которому судят о возможностях нашей страны. Но возвести крупную кооперацию – это одно дело. А вот найти готовых специалистов, которых до этого в Беларуси не 7было – задача не менее сложная. Но, как оказалось, выполнимая. Порядка 700 человек с нуля быстро освоили сложные процессы биосинтеза. Для этого в БНБК создан собственный научно-практический центр, здесь специалисты отрабатывают все технологические процессы производства. Алеся Иванова:

В научно-практическом центре есть своя мини-копия аминокислотного завода с мини-емкостями, где происходит выращивание бактерий. Задача БНБК – локализовать технологию, используя преимущественно наше сырье. Так вот именно здесь проходят все эксперименты над отечественными компонентами, которые в дальнейшем и внедряются в производство. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация сегодня активно сотрудничает с Институтом микробиологии Академии наук. Именно здесь хранится уникальная коллекция микроорганизмов, содержащая штаммы-продуцентов аминокислот, на которых и работает национальная корпорация.