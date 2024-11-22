После распада СССР биотехнологии перестали развиваться. Рассказываем, как в Беларуси удалось возродить эту отрасль

Так создаются аминокислоты – биологически активные добавки, которые, по словам ученых, творят настоящие чудеса. Без преувеличения, сегодня их называют продукцией будущего. Аминокислоты уже нашли эффективное применение в сельском хозяйстве, медицине, пищевой отрасли. И это только начало. Первые шаги в создании уникального продукта начались еще в Советском Союзе в 1960-е годы. Тогда под развитие биотехнологий отвели целое ведомство. Благодаря тесному взаимодействию науки и производства в течение 20 лет удалось создать мощнейшую в мире биотехнологическую отрасль, которая обеспечивала потребности не только СССР, но и многих стран. Помимо кормового белка, премиксов и средств защиты растений, было налажено производство важных фармацевтических препаратов: инсулина, интерферонов, гормона роста и вакцин. По объемам производства биотехнологической продукции Советский Союз уступал только США.

Александр Бильдюкевич, директор по производству Белорусской национальной биотехнологической корпорации:

Со времен распада СССР эти знания, технологии из-за недофинансирования остались подзабыты. Как только ими перестали активно заниматься, эти биотехнологии в мировой экономике стали проигрывать конкурентам, которые ими активно занимались.

Ренессанс биотехнологий в нашей стране случился благодаря крепкой и многолетней дружбе с Китайской Народной Республикой. Беларусь – первая страна в ЕАЭС, с которой Китай заключил соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействии в торговле, промышленности, образовании и науке, страны едины в оценках прошлого, взглядах на настоящее и будущее мироустройства. Лукашенко: подаренные Китаем спортивные объекты станут символом дружбы наших стран – подробности здесь. Масштабный инвестпроект по выпуску незаменимых аминокислот и высокоэффективных кормов был признан сделать переворот во всей аграрной сфере. Начало замыслу о создании близ Руденска экспортоориентированного и одновременно импортозамещающего предприятия положил указ Президента, подписанный в августе 2016 года. Проект поистине интернациональный: деньги – китайские, биотехнологии – немецкие, рабочие в большинстве своем – белорусские.

Алеся Иванова, корреспондент:

Всего несколько лет понадобилось для того, чтобы на этом участке в Пуховичском районе, где раньше было абсолютно чистое поле, выросла Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Масштабный проект по созданию агропромышленного комплекса сегодня, пожалуй, сопоставим только со строительством АЭС и даже освоением космоса. Само название (биотехнологическая корпорация) говорит о масштабности проекта. Впервые в Беларуси появился продукт, способный составить серьезную конкуренцию на мировой арене. К слову, и для Китая такой опыт в новинку. Впервые восточные партнеры безвозмездно поделились своими знаниями в области биотехнологий.