«Еда плохая, улицы грязные и даже лифты платные». Муковозчик о минусах жизни за границей

Авторская журналистика дополнит эфир СТВ. Рубрика Андрея Муковозчика «Накипело» в программе Новости «24 часа».
Авторская журналистика дополнит эфир СТВ. Рубрика Андрея Муковозчика «Накипело» в программе Новости «24 часа».
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Давайте сегодня поговорим с теми и о тех, кто детей своих отправляет учиться за границу. Или даже с самими этими детьми. Они же, как многие такие, думают: там же рай, там же солнце, там же сплошное «донт ворри би хэппи», правильно?
А потом мы смотрим их инстаграмы с тик-токами и сочувствуем: оказывается, горячей воды нет, коммуналки нет, кафе работает днем два часа, в банк не попасть, еда плохая, улицы грязные и даже лифты платные. Оказывается, настоящий капитализм – он вот какой.
Но объяснить это молодому человеку или юной на многое готовой девушке бывает непросто. Dolce vita от заката до рассвета манит и зовет. Но заканчивается все обычно грустно. Давайте вместе почитаем, о чем они пишут в соцсетях друг другу, на что жалуются.
Много пишут про лишний вес, мол, растолстела на 4, на 7, на 30 килограммов. Рассказывают, как годами живут на антидепрессантах. Делятся историями про плохие зубы, про несколько работ, про страхи и фобии, про дни сурка.
Классический набор такой: «Живу в Испании три года, до сих пор не интегрировалась, нет финансовых накоплений, зарплаты едва хватает на жизнь. Нет своего жилья, не сдала на права, не справилась с тревожностью».
Взрослых ответственных людей, если уж они задумываются про заграницу, особенно волнует вопрос с медициной. Недавно в Польше был поставлен рекорд: одна наша эмигрантка получила талон к врачу через два года.
Андрей Муковозчик:
И многие, если почитать социальные сети, признаются, что за границей проще сразу вставать на очередь к патологоанатому, чем пробовать попасть к профильному доктору.
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