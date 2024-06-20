«Еда плохая, улицы грязные и даже лифты платные». Муковозчик о минусах жизни за границей

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Давайте сегодня поговорим с теми и о тех, кто детей своих отправляет учиться за границу. Или даже с самими этими детьми. Они же, как многие такие, думают: там же рай, там же солнце, там же сплошное «донт ворри би хэппи», правильно?

А потом мы смотрим их инстаграмы с тик-токами и сочувствуем: оказывается, горячей воды нет, коммуналки нет, кафе работает днем два часа, в банк не попасть, еда плохая, улицы грязные и даже лифты платные. Оказывается, настоящий капитализм – он вот какой.

Но объяснить это молодому человеку или юной на многое готовой девушке бывает непросто. Dolce vita от заката до рассвета манит и зовет. Но заканчивается все обычно грустно. Давайте вместе почитаем, о чем они пишут в соцсетях друг другу, на что жалуются.