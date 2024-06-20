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«Еда плохая, улицы грязные и даже лифты платные». Муковозчик о минусах жизни за границей

20 июня 2024 18:52
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Авторская журналистика дополнит эфир СТВ. Рубрика Андрея Муковозчика «Накипело» в программе Новости «24 часа».

«Еда плохая, улицы грязные и даже лифты платные». Муковозчик о минусах жизни за границей-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Давайте сегодня поговорим с теми и о тех, кто детей своих отправляет учиться за границу. Или даже с самими этими детьми. Они же, как многие такие, думают: там же рай, там же солнце, там же сплошное «донт ворри би хэппи», правильно?

А потом мы смотрим их инстаграмы с тик-токами и сочувствуем: оказывается, горячей воды нет, коммуналки нет, кафе работает днем два часа, в банк не попасть, еда плохая, улицы грязные и даже лифты платные. Оказывается, настоящий капитализм – он вот какой.

Но объяснить это молодому человеку или юной на многое готовой девушке бывает непросто. Dolce vita от заката до рассвета манит и зовет. Но заканчивается все обычно грустно. Давайте вместе почитаем, о чем они пишут в соцсетях друг другу, на что жалуются.

«Еда плохая, улицы грязные и даже лифты платные». Муковозчик о минусах жизни за границей-4

Много пишут про лишний вес, мол, растолстела на 4, на 7, на 30 килограммов. Рассказывают, как годами живут на антидепрессантах. Делятся историями про плохие зубы, про несколько работ, про страхи и фобии, про дни сурка.

Классический набор такой: «Живу в Испании три года, до сих пор не интегрировалась, нет финансовых накоплений, зарплаты едва хватает на жизнь. Нет своего жилья, не сдала на права, не справилась с тревожностью».

Взрослых ответственных людей, если уж они задумываются про заграницу, особенно волнует вопрос с медициной. Недавно в Польше был поставлен рекорд: одна наша эмигрантка получила талон к врачу через два года.

«Еда плохая, улицы грязные и даже лифты платные». Муковозчик о минусах жизни за границей-7

Андрей Муковозчик:
И многие, если почитать социальные сети, признаются, что за границей проще сразу вставать на очередь к патологоанатому, чем пробовать попасть к профильному доктору.

Полное видео смотрите в нашем Telegram-канале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик

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