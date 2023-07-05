Благотворительный марафон для семей со школьниками стартовал в Минской области. Кто может получить помощь?

Новости Беларуси. «Скоро в школу!» Клецкий территориальный центр соцобслуживания населения запустил благотворительный марафон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В рамках него семьи, воспитывающие школьников, могут обратиться за материальной помощью. Ее размер определяют организации, на которых трудятся родители. Отметим, что воспользоваться таким видом поддержки можно, обратившись в территориальный центр. Его представители оценят доходы семьи и ее социальный статус. От этого и будет зависеть сумма финансовой помощи.

Жанна Лещинская, заведующая отделением Клецкого территориального центра социального обслуживания населения:

Организациями, предприятиями района будет оказана материальная поддержка семьям, которые работают на данных предприятиях и воспитывают детей школьного возраста. Кроме того, центром проводится благотворительная акция «Азбука добра» по оказанию гуманитарной помощи различным категориям семей.

Отметим, принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно обратиться в территориальный центр соцобслуживания населения. Можно принести вещи первой необходимости: одежду, обувь, канцелярские принадлежности.