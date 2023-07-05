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Благотворительный марафон для семей со школьниками стартовал в Минской области. Кто может получить помощь?

05 июля 2023 13:31
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Новости Беларуси. «Скоро в школу!» Клецкий территориальный центр соцобслуживания населения запустил благотворительный марафон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Благотворительный марафон для семей со школьниками стартовал в Минской области. Кто может получить помощь?-1

В рамках него семьи, воспитывающие школьников, могут обратиться за материальной помощью. Ее размер определяют организации, на которых трудятся родители. Отметим, что воспользоваться таким видом поддержки можно, обратившись в территориальный центр. Его представители оценят доходы семьи и ее социальный статус. От этого и будет зависеть сумма финансовой помощи.

Благотворительный марафон для семей со школьниками стартовал в Минской области. Кто может получить помощь?-4

Жанна Лещинская, заведующая отделением Клецкого территориального центра социального обслуживания населения:
Организациями, предприятиями района будет оказана материальная поддержка семьям, которые работают на данных предприятиях и воспитывают детей школьного возраста. Кроме того, центром проводится благотворительная акция «Азбука добра» по оказанию гуманитарной помощи различным категориям семей.

Отметим, принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно обратиться в территориальный центр соцобслуживания населения. Можно принести вещи первой необходимости: одежду, обувь, канцелярские принадлежности.

# Благотворительная акция # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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