Не оставляйте детей и животных в машине! В ГАИ напоминают правила безопасности во время жары

Новости Беларуси. Жара испытывает на прочность участников дорожного движения. Рассеивается внимание, снижается скорость реагирования и к тому же появляется сонливость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из-за высокой температуры деформируется и дорожное покрытие. Эти факторы могут спровоцировать ДТП. Сотрудники ГАИ напоминают – на дорогах следует быть предельно внимательными. Необходимо следить за своим состоянием – брать холодные напитки и не забывать об остановках для отдыха в тени.

Так, в Солигорском районе инспекторы проверяют не только наличие водительского удостоверения, но также напоминают и о правилах поведения на дороге в жаркую погоду.