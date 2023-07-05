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Не оставляйте детей и животных в машине! В ГАИ напоминают правила безопасности во время жары

05 июля 2023 13:28
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Новости Беларуси. Жара испытывает на прочность участников дорожного движения. Рассеивается внимание, снижается скорость реагирования и к тому же появляется сонливость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не оставляйте детей и животных в машине! В ГАИ напоминают правила безопасности во время жары-1

Из-за высокой температуры деформируется и дорожное покрытие. Эти факторы могут спровоцировать ДТП. Сотрудники ГАИ напоминают – на дорогах следует быть предельно внимательными. Необходимо следить за своим состоянием – брать холодные напитки и не забывать об остановках для отдыха в тени.

Так, в Солигорском районе инспекторы проверяют не только наличие водительского удостоверения, но также напоминают и о правилах поведения на дороге в жаркую погоду.

Не оставляйте детей и животных в машине! В ГАИ напоминают правила безопасности во время жары-4

Вадим Зубович, старший госавтоинспектор отдела ГАИ Солигорского РОВД:
Хотел бы предостеречь водителей от поездок в середине дня, когда солнечная активность наиболее пагубно влияет на дорожную обстановку. Если поездку отложить не получается, то рекомендую осуществлять ее в вечернее либо утреннее время, когда солнышко не так активно.

Не оставляйте детей и животных в машине! В ГАИ напоминают правила безопасности во время жары-7

Также ни в коем случае нельзя оставлять одних в машине в жару детей и домашних животных. Метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями водителям советуют не садиться за руль без крайней необходимости.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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