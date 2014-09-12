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Благотворительная акция для посетителей Смолевичского территориального центра обслуживания населения прошла в Ратомке

12 сентября 2014 14:07
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Новости Беларуси. Благотворительную акцию для инвалидов – посетителей Смолевичского территориального центра обслуживания населения провели в Ратомке – в Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства.

Гостей познакомили с историей конного спорта, а также организовали экскурсию по центру. Взрослые и дети смогли вживую понаблюдать за лошадьми и даже покормить их.

Благотворительная акция в Ратомке станет традиционной. Раз в месяц здесь ждут гостей, которым особенно необходима помощь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Буйвила, организатор культурно-массовых мероприятий Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства:
Будем показывать наши достижения, то есть конное шоу, вольтижировка. Покажем, на что способны наши спортсмены. Они у нас и мировые, и европейские звезды в конном спорте. Будем пробовать, будем пытаться помочь людям выйти из четырех стен больницы и побыть немножко наедине с природой.

Екатерина Рябчикова, руководитель клуба деятельности Смолевичского территориального центра обслуживания населения:
Вы видите, что ребята все довольны, все не боятся трогать лошадей, все руку просовывают. Спасибо большое за то, что нас сегодня приняли здесь.

# общество # Благотворительная акция # Благотворительность # Татьяна Буйвила # Екатерина Рябчикова

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