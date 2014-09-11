Около 20 представителей минских СМИ получили грамоты и благодарности из рук Николая Ладутько

Новости Беларуси. Накануне Дня города в Минске чествовали журналистов. Около 20 представителей минских СМИ получили из рук председателя Мингорисполкома Николая Ладутько грамоты и благодарности.

Помимо торжественной части, акулы пера и эфира за круглым столом говорили с мэром о том, что сегодня интересует читателей и зрителей и как завоевать новую аудиторию. Свою награду за кропотливую и ответственную работу получили и журналисты телеканала СТВ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Бреус, автор и ведущая программы «Большой город»:

Награду получать, конечно, в любом случае приятно, но делаем мы программу о городе не за награды, а для зрителей, которым, несмотря на то, что большой интерес вызывают мировые новости, всегда интересно, что происходит на соседней улице, чем живет тот человек, который ездит каждое утро на работу по одному и тому же маршруту.

Юлия Калашникова, ведущая телеканала СТВ:

Подобную награду впервые в своей жизни получаю, держу ее в руках. Приятно было получить ее из рук самого мэра города, Николая Александровича Ладутько. Значит, работа замечена и не зря я делаю дело, которое делаю.