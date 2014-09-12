Художник Сергей Саркисов: Как время отражалось на эмблеме Дня города?

Прогуливаясь по проспекту Независимости в преддверии Дня города, сложно не заметить эту эмблему. Которая напоминает нам о скором празднике. Мы решили разыскать её автора и узнать, как и когда она создавалась.

Поиски привели нас в мастерскую дизайнера Сергея Саркисова. За свою творческую деятельность он создал не одну сотню эмблем. В его коллекции и отличительный знак Дня города. Он был создан в далёком восемьдесят шестом году.

Сергей Саркисов, художник:

Cейчас это день города, а тогда это был художественно-спортивный праздник.

Вот та самая первая эмблема. Просто, но гармонично.

Сергей Саркисов, художник:

Человечки - это ассоциация с пиктограммами спортивными, а художественный получился хоровод, эта эмблема напоминает элемент национального белорусского орнамента, здесь зашита такая вещь, это элемент визуального движения..

Цветовая гамма подобрана тоже не случайно. Красный, зеленый, оранжевый – это цвета молодости и праздника. По замыслу Сергея Саркисова, эмблема должна трансформироваться от праздника к празднику. И действительно со временем она видоизменялась. Вот так она выглядела уже в девяносто шестом. Уж куда ярче, чем её первоначальный вариант.

Сергей Саркисов, художник:

Во время создания эмблемы не было компьютерной техники, но все рисовалось от руки, кисть, краски, линейки, карандаши, потом этот эскиз относился в типографию, на спец аппаратуре снимала его и делала цветоделение, сложно было что менять

Сейчас компьютерная мышь заменила дизайнерам и кисти, и карандаши, и краски. Однако, самое главное для автора то, чтобы эмблема имеет оригинальную идею и оригинальное графическое воплощение.

Сергей Саркисов, художник:

Это мысли запечатленные в графический образ и человек его должен запомнить, должен выделять среди тысяч эмблем, ассоциация потом с мероприятие, праздником, событием.