Художник Сергей Саркисов: Как время отражалось на эмблеме Дня города?

Прогуливаясь по проспекту Независимости в преддверии Дня города, сложно не заметить эту эмблему. Которая напоминает нам о скором празднике. Мы решили разыскать её автора и узнать, как и когда она создавалась.
Поиски привели нас в мастерскую дизайнера Сергея Саркисова. За свою творческую деятельность он создал не одну сотню эмблем. В его коллекции и отличительный знак Дня города. Он был создан в далёком восемьдесят шестом году.
Сергей Саркисов, художник:
Cейчас это день города, а тогда это был художественно-спортивный праздник.
Вот та самая первая эмблема. Просто, но гармонично.
Сергей Саркисов, художник:
Человечки - это ассоциация с пиктограммами спортивными, а художественный получился хоровод, эта эмблема напоминает элемент национального белорусского орнамента, здесь зашита такая вещь, это элемент визуального движения..
Цветовая гамма подобрана тоже не случайно. Красный, зеленый, оранжевый – это цвета молодости и праздника. По замыслу Сергея Саркисова, эмблема должна трансформироваться от праздника к празднику. И действительно со временем она видоизменялась. Вот так она выглядела уже в девяносто шестом. Уж куда ярче, чем её первоначальный вариант.
Сергей Саркисов, художник:
Во время создания эмблемы не было компьютерной техники, но все рисовалось от руки, кисть, краски, линейки, карандаши, потом этот эскиз относился в типографию, на спец аппаратуре снимала его и делала цветоделение, сложно было что менять
Сейчас компьютерная мышь заменила дизайнерам и кисти, и карандаши, и краски. Однако, самое главное для автора то, чтобы эмблема имеет оригинальную идею и оригинальное графическое воплощение.
Сергей Саркисов, художник:
Это мысли запечатленные в графический образ и человек его должен запомнить, должен выделять среди тысяч эмблем, ассоциация потом с мероприятие, праздником, событием.
В День Рождения столицы хочется пожелать ей процветания и уюта. Пожелать всяческих благ, благополучия, радости, чтобы они также радостно хороводы водили, как это отражает эмблема...