Сама отбрасывает камни и кладёт в землю семена. Вот какая «умная» техника есть на белорусском предприятии

Новости Беларуси. Урожай 2022 года особенно важен, а пшеница станет новым золотом, ведь эксперты прогнозируют, что из-за всех политических потрясений многим странам мира грозит голод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусам в этом плане повезло – у нас аграрная страна, и как бы ни старались европейские политики душить нас санкциями, с хлебом мы будем. Все благодаря развитой системе сельского хозяйства. Как белорусские предприятия выстраивают антисанкционную работу, ориентируясь на импортозамещение?

По полю со скоростью около 20 километров в час. Эта весна для Павла Козловского особенная. Опытному механизатору доверили новую, только с завода, умную сеялку. Сама отбрасывает камни, кладет в землю семена и прицельно вносит удобрения (это экономия), а электронная начинка позволяет контролировать процесс через планшет – на сеялке установлен Wi-Fi-приемник. Семян в баках хватает на 70 гектаров, а значит, трактор реже ездит за дозагрузкой – это экономия на топливе. За счет чего уже на тысяче гектаров сеялка окупится.

Павел Козловский, механизатор СПК «Гродненский»:

Работаем непрерывно, стараемся работать допоздна. Нам санкции нипочем, мы работаем.

Больше 4 000 сытых коров – это молочные реки сорта экстра. Каждый год в хозяйстве прибавляют в надоях. А еще перевооружают автопарк за счет модных белорусских новинок.

Из щучинского завода пришел новый разбрасыватель – он умеет вносить удобрения дифференцированно, по потребностям почвы. И главное вложение года – комбайн последней модели из Гомеля – самый технологичный среди собратьев. Обладает искусственным интеллектом – кабина буквально напичкана компьютерами, камерами, кондиционером, даже гарнитурой «свободные руки».

Валерий Можейко, заместитель председателя СПК «Гродненский»:

Установлена система «Тримбл». По заданному маршруту может комбайн ходить. Так как сеяла сеялка, может комбайн ходить по этому маршруту. То есть он видит на этом дисплее и на этом. Даже подумали о том – комбайн оснащен холодильником, чтобы он мог положить бутылку воды.