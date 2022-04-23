Школа управления появится в Беларуси. Рассказываем, что это такое и как будет проходить обучение

Новости Беларуси. Национальная школа государственного управления. Преобразования ждут с 2023 года ведущий вуз страны. О новшествах сегодня, 23 апреля, рассказали абитуриентам, которые пришли на встречу в Академию управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там, еще будучи школьником, вскоре можно будет получить необходимые знания для дальнейшей работы в госструктурах.

О необходимости качественной подготовки молодых специалистов не раз заявлял глава государства. Именно его Указ стал отправной точкой к открытию Школы управления. В ней будут получать необходимые знания юноши и девушки, а закончив успешно курс, они смогут поступать в Академию без вступительных экзаменов. Получить образование можно будет в одном из трех форматов: дистанционном, очном или заочном. Уже на первом курсе студенты, прошедшие предподготовку, будут обладать необходимыми знаниями для госслужбы.

Владислав Драпеза, председатель Студенческого совета Академии управления при Президенте Беларуси: В Академии управления очень активно развито направление – общение с госорганами. То есть с государственными организациями, которые в дальнейшем являются заказчиками кадров. Мы активно взаимодействуем с администрациями районов, с Администрацией Президента Республики Беларусь. У нас есть возможность общаться с ведущими предприятиями нашей страны, чтобы в будущем туда распределять наших студентов. Мы имеем очень стойкую связь между учреждением образования и конечным заказчиком кадров. За счет этого взаимодействие идет циклически. И мы получаем возможность качественно, на практике показывать наши знания.

Академия управления – достаточно молодой вуз, который предоставляет обучение по трем специализациям. Причем количество студентов относительно небольшое. Но именно это одно из преимуществ. Так, преподаватель может выделить время для каждого студента. Оттого на выпуске выходит первоклассный специалист.

Валентина Швайко, проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Беларуси:

Мы представляем абсолютно полную информацию о том, на какие специальности они могут поступить, какими компетенциями они будут владеть после того, как закончат Академию управления. Мы говорим о студенческом самоуправлении, о студенческой жизни, о том, в каких социальных условиях они будут жить. Академия управления стопроцентно обеспечивает всех наших студентов, независимо от формы обучения, общежитием. Мы говорим о нашем спорткомплексе, о наших прекрасных аудиториях.

После двух лет пандемии и затишья Академия управления сегодня открыла двери для будущих абитуриентов. В 2022 году уже во второй раз. Впрочем, вуз посетили не только будущие выпускники школ, но также те, кто намерен получить второе высшее образование.