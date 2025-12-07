Благодаря Президенту люди в Беларуси живут в мире и согласии – Румак

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Уже почти пять лет будет, как вас Президент назначил на должность уполномоченного по делам религий и национальностей в нашей стране. При назначении он говорил о том, что самое главное, чтобы у нас в Беларуси сохранялся межконфессиональный и межрелигиозный мир. Так вот, на ваш взгляд, благодаря чему наша страна остается одной из самых демократичных стран в вопросе вероисповедания?

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:

Я бы поправил вас и сказал бы, благодаря кому в нашей Беларуси сохраняется мир и согласие. В первую очередь, благодаря нашему Президенту, потому что еще в середине 1990-х годов, когда Президент возглавил нашу страну, он тогда уже говорил о том, что очень важно сохранять между людьми согласие. Ведь в нашей стране проживают люди 25 конфессиональных направлений. Конечно, для такой небольшой страны, даже для меня, когда я пришел на эту должность, было очень неожиданно. Вы представляете, представители традиционных конфессий, которые издревле на белорусской земле – и православной, и католической ветвей христианства, ислам, иудаизм и, конечно, очень много религиозных направлений возникло уже, когда наша страна приобрела независимость. Все эти люди живут в мире и согласии, потому что и Президент, и правительство прилагают для этого усилия.