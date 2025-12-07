Благодаря Президенту люди в Беларуси живут в мире и согласии – Румак

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Уже почти пять лет будет, как вас Президент назначил на должность уполномоченного по делам религий и национальностей в нашей стране. При назначении он говорил о том, что самое главное, чтобы у нас в Беларуси сохранялся межконфессиональный и межрелигиозный мир. Так вот, на ваш взгляд, благодаря чему наша страна остается одной из самых демократичных стран в вопросе вероисповедания?
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:
Я бы поправил вас и сказал бы, благодаря кому в нашей Беларуси сохраняется мир и согласие.
В первую очередь, благодаря нашему Президенту, потому что еще в середине 1990-х годов, когда Президент возглавил нашу страну, он тогда уже говорил о том, что очень важно сохранять между людьми согласие. Ведь в нашей стране проживают люди 25 конфессиональных направлений. Конечно, для такой небольшой страны, даже для меня, когда я пришел на эту должность, было очень неожиданно.
Вы представляете, представители традиционных конфессий, которые издревле на белорусской земле – и православной, и католической ветвей христианства, ислам, иудаизм и, конечно, очень много религиозных направлений возникло уже, когда наша страна приобрела независимость. Все эти люди живут в мире и согласии, потому что и Президент, и правительство прилагают для этого усилия.
Александр Румак:
Ведь у нас и законодательная база создана, которая гарантирует каждому человеку его право на свободу совести, и никто не вправе требовать от человека признания, верующий он или неверующий. Кроме того, созданы различные механизмы, институциональные в том числе, которые позволяют представителям разных конфессий общаться и обсуждать вопросы с государством, которые касаются непосредственно деятельности этих религиозных конфессий, взаимоотношений между конфессиями. И в итоге все это и позволяет нам говорить о том, что Беларусь – это пример мира и согласия.
Почему в Беларуси невозможен раздрай на почве религии? Объяснил Александр Румак.