«Благодаря пресс-туру прочувствовали жизнь изнутри»: российские журналисты делятся впечатлениями о Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь глазами российских журналистов. Продолжается большой пресс-тур представителей региональных СМИ Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свое знакомство с нашей страной репортеры начали с Минской области. Российских гостей встречали сразу в нескольких хозяйствах, на примере которых гостям показали белорусские технологии производства и быт наших аграриев. Все это в агрогородке Алесино в Смолевичском районе. Позади и экскурсия в Слуцк, где журналисты увидели, как ткут старинные пояса или делают сыр. Накануне российские репортеры поделились своими впечатлениями.

Елена Михайлова, шеф-редактор информационного агентства (Россия):

Ранее я открывала для себя Беларусь с туристической точки зрения. Сейчас мы прочувствовали, благодаря этому пресс-туру, жизнь изнутри.

«БелАЗ» впечатлил. О «БелАЗах» очень много у нас, в России, говорили. Когда я уезжала, мне мои коллеги-журналисты говорили: «Обязательно запиши стендап на фоне гигантских колес». Меня, конечно, впечатлил Алесино – агрогородок. Появилось желание может быть даже когда-то попробовать переехать. Мысль такая проскочила.

Анатолий Исаченко, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Хороший доброжелательный тон. Все вопросы, которые задавались, имели житейскую окраску, житейскую направленность. В любом случае, это популяризация себя, популяризация страны, популяризация нашей продукции. Это нормальный маркетинговый ход, и это здорово!