Прямой эфир

«Благодаря пресс-туру прочувствовали жизнь изнутри»: российские журналисты делятся впечатлениями о Беларуси

02 ноября 2017 12:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь глазами российских журналистов. Продолжается большой пресс-тур представителей региональных СМИ Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое знакомство с нашей страной репортеры начали с Минской области. Российских гостей встречали сразу в нескольких хозяйствах, на примере которых гостям показали белорусские технологии производства и быт наших аграриев. Все это в агрогородке Алесино в Смолевичском районе.

Позади и экскурсия в Слуцк, где журналисты увидели, как ткут старинные пояса или делают сыр. Накануне российские репортеры поделились своими впечатлениями.

«Благодаря пресс-туру прочувствовали жизнь изнутри»: российские журналисты делятся впечатлениями о Беларуси-1

Елена Михайлова, шеф-редактор информационного агентства (Россия):
Ранее я открывала для себя Беларусь с туристической точки зрения. Сейчас мы прочувствовали, благодаря этому пресс-туру, жизнь изнутри.

«БелАЗ» впечатлил. О «БелАЗах» очень много у нас, в России, говорили. Когда я уезжала, мне мои коллеги-журналисты говорили: «Обязательно запиши стендап на фоне гигантских колес».

Меня, конечно, впечатлил Алесино – агрогородок. Появилось желание может быть даже когда-то попробовать переехать. Мысль такая проскочила.

«Благодаря пресс-туру прочувствовали жизнь изнутри»: российские журналисты делятся впечатлениями о Беларуси-4

Анатолий Исаченко, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Хороший доброжелательный тон. Все вопросы, которые задавались, имели житейскую окраску, житейскую направленность. В любом случае, это популяризация себя, популяризация страны, популяризация нашей продукции. Это нормальный маркетинговый ход, и это здорово!

Всего в составе журналистского десанта – 3 десятка человек. Это репортеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Нижегородской области.

2 ноября журналисты посетили «Белкоммунмаш». Созданные здесь транспортные средства хорошо знакомы многим россиянам, поскольку курсируют по городам соседней страны. Впрочем, гостям показали не только готовую продукцию, но и весь процесс создания машин. Особый интерес традиционно вызвал транспорт нового поколения – электробус.

# общество # Беларусь-Россия # Фотофакт # Анатолий Исаченко # Елена Михайлова

Другие новости рубрики

Все новости
Дубрава Чапских, ельник в Медвежино и ёжики на Ваупшасова: прогулка по минским лесам
02 ноября 2017 12:07

Дубрава Чапских, ельник в Медвежино и ёжики на Ваупшасова: прогулка по минским лесам

Брошь как стильный аксессуар одежды: как выбрать и носить?
02 ноября 2017 11:51

Брошь как стильный аксессуар одежды: как выбрать и носить?

«Я хочу быть смелой, хорошей, уважать всех людей на земле и защищать их»: торжественное посвящение в кадеты прошли 75 детей в Бресте
02 ноября 2017 11:13

«Я хочу быть смелой, хорошей, уважать всех людей на земле и защищать их»: торжественное посвящение в кадеты прошли 75 детей в Бресте