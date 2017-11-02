«Я хочу быть смелой, хорошей, уважать всех людей на земле и защищать их»: торжественное посвящение в кадеты прошли 75 детей в Бресте

Новости Беларуси. В большом полку кадетов прибыло. В Бресте торжественный ритуал посвящения прошли 75 детей – а это сразу 3 класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В большом полку кадетов прибыло. В Бресте торжественный ритуал посвящения прошли 75 детей – а это сразу 3 класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Волнительная церемония состоялась в действующей войсковой части. Не так давно в этих казармах ребята знакомились с бытом военнослужащих. Теперь же под вынос знамени и марш курсантов новоиспеченные кадеты произнесли клятву верности.
Пятиклассники дополнительно будут изучать этику, психологию, рукопашный бой и строевую подготовку. Любопытно, что ровно половина из тех, кто стал в ряды кадетов – девочки.
Александра Щерба, кадет средней школы № 28 Бреста:
Я вступила в кадеты. Я хочу быть, как мой братик. Мой братик поступил в Академию МВД на пограничника. Я хочу быть смелой, хорошей, уважать всех людей на земле и защищать их.
Александр Брисюк, заместитель начальника Академии МВД Республики Беларусь:
С этой школой большое взаимодействие налажено. Результаты очень высокие. Только в этом году из кадетского класса этой школы к нам в академию поступило 9 ребят. Это очень большой показатель.
Кадетам вручили погоны. Поздравить школьников пришли не только офицеры и руководство города, но также родные и друзья.