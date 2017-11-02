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Брошь как стильный аксессуар одежды: как выбрать и носить?

02 ноября 2017 11:51
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Первые броши появились ещё в бронзовом веке, чтобы скреплять одежду. Самостоятельным украшением они стали в эпоху барокко. Изобретение броши приписывается французской придворной даме маркизе де Севинье.

Какие броши зазвучат особенно громко в этом сезоне?

Наталья Зеневич, стилист:
Я выделилила две основные тенденции. С одной стороны, это броши с эскурсом в историю из крупных драгоценных камней: новый барокко, крупные камни, оформленные в золоте, сложные геометричные формы. Также – французский рококо. Броши более изящные, с более мелкими драгоценными камнями, оформленными в серебре, со цветочными мотивами.

Как противоположность этому направлению, – появляются броши нарочито наивные, сделанные из деревянных материалов, кожи. Они напоминают детские игрушки: собаки, котики, тематические картинки. Сейчас они невероятно популярны.

Броши – палочка-выручалочка для разных стилей. Дизайнеры постоянно экспериментируют с материалами. Какие ещё хиты дизайнеры?

Наталья Зеневич, стилист:
Броши из пластика с зеркальным эффектом, броши, оформленные бисером. Широко используется сейчас металл. Брошь из металла смотрится с одной стороны брутально, с другой – необычно и изящно.

Как сейчас модно носить броши?

Наталья Зеневич, стилист:
Броши находятся на головных уборах: украшают береты, шляпы.

Броши могут поселетиться на плечах в виде пауков. Броши могут быть приколоты в районе пояса, в райне талии, они визуально сужают её. Привлечь внимание к бёдрам можно, приколов брошь к зоне кармана брюк или юбки. Также брошь можно приколоть к сумке и даже носочкам.

# общество # Фотофакт # Мода # Аксессуары # Наталья Зеневич # Ольга Демидова

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