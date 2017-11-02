Дубрава Чапских, ельник в Медвежино и ёжики на Ваупшасова: прогулка по минским лесам

Минск – зелёный город, и, к счастью, чтобы надышаться кислородом, не нужно покидать его пределы – достаточно оказаться на окраинах.



Так, в районе Сухарево между улицами Якубовского, Шаранговича и Горецкого расположился густой хвойный лес «Медвежино».



Как и полагается ельнику, он довольно глубокий и тёмный.

Между высокими чёрными соснами и тропинками, усыпанными иголками, царит таинственная атмосфера, словно в сказке.

В чувства приводят лишь асфальтированные дорожки и фонари, которые превратили лес в лесопарк. С тех пор здесь активно бегают по утрам спортивные горожане, выгуливают своих питомцев собачники, а на лавочках отдыхают влюблённые парочки и мамы с малышами.

К слову, для маленьких минчан здесь оборудовали отличную игровую площадку.



История этой живописной местности известна ещё с XVIII века.

Огромную территорию называли «Нядзвежына».

Здесь располагались деревня, урочище, несколько фольварков, корчма и еврейский молитвенный дом.

Откуда же пошло название деревни Медвежино – никто не скажет.

Возможно, в эти места заглядывали косолапые, а возможно, окрестили так место по фамилии одного из хозяев.

Первые записи о небольшой деревушке относятся к 1791 году, в связи с вхождением в состав Минской губернии. Согласно указу Екатерины II, тут проходила черта еврейской оседлости, и среди населения было много евреев.

Жизнь в деревне кипела. Работали цирюльни, мастерские по пошиву обуви и одежды. После Октябрьской революции, когда запрет на жизнь в городе был снят, еврейское население стало перебираться в Минск. В 30-е годы здесь организовали колхоз, появилось много приезжих, а в 1959 году деревня Медвежино была включена в черту города.

Старый лес очень атмосферный, волшебный, особенно осенью и зимой.

В будущем на тенистой территории должны появиться площадки для игр и спорта, беседки, пешеходные и велосипедные дорожки, малые архитектурные формы.

Повезло и жителям микрорайона Юго-Запад: недалеко от троллейбусного депо на огромной горе расположился шикарный лес.



Он является своеобразной границей между Фрунзенским и Московским районами.

Алесь Спицын, биолог:

Сейчас мы находимся на вершине второй по величине горы в Минске – напротив находится гора Планерная – за улицей Горецкого. Когда-то там был хутор.

Это была самая высокая гора Минска. Этот лес – молодой , его можно узнать по хвойным деревьям, возраст можно обозначить – лет 40-50.

Важно то, что это – дикий лес, который не был посажен специально – он вырос сам.



Раньше там было поле, теперь там также растет лес, в первую очередь, вербалоз, но и берёзы есть. Он растёт также самостоятельно, поэтому там можно также ждать формирование интересной натуральной экосистемы, здесь будет большое разнообразие птиц, мелких зверей.

Всем известно, что дубам нужно много воды, и то, что здесь они растут не в низине, а на вершине горы – настоящее чудо!

Также здесь много лиственных пород и разнообразных травянистых растений.



Алесь Спицын вспоминает, как в его детстве, в песчаной почве этого леса была уйма земляных ос, но, с освоением нового района и увеличением числа прогуливающихся здесь, насекомые практически исчезли.

Такая же история произошла и с огромными муравейниками.

Возвышалась раньше на лесной горе и геодезическая вышка.



Интересно, что в своё время здесь планировали строительство английского сада, с лабиринтом из кустарников, но эту идею, увы, не воплотили в жизнь.

Зато сохранился колхозный яблоневый сад, который появился здесь ещё до основания микрорайона Юго-Запад. Минчане любят приезжать сюда за наливными яблоками.

В будущем планируется на территории леса благоустроить парк с удобствами.



Алесь Спицын, биолог:

Мы находимся на такой земляной террасе, искусственно сделанной. Когда-то здесь находился молодёжный трамплин для лыжных соревнований районного уровня, и люди сами, своими силами, эту террасу построили.



Был деревянный трамплин из досок построен, потом его снесли, чтобы не было опасности, осталась крутая гора. Некоторые люди, которые любят экстрим, катаются зимой на санках и лыжах.

Хотя, профессиональная, скорее, горка, чем для любителей.

Здесь не стихают птичьи трели, сплетаются ветки причудливых деревьев и пленит аромат экзотических растений.

Этот дубово-темнохвойный лес примыкает к улице Курчатова и напоминает настоящей оазис в шумных джунглях столицы.

Сегодня эта уникальная дубрава занимает территорию в 24 гектара и находится под охраной БГУ.

А в XIX-начале XX веков земли в окрестностях деревни Щемыслица, вместе с дубравой, принадлежали известному роду Гуттен-Чапских.



Территория входила в их фольварок Прилуки (деревня Малиновка и начало реки Лошица были границами Прилукского ключа). В 1860 году половину фольварка составляли леса, однако от естественной реликтовой дубравы в 150 гектаров остался лишь этот участок.

Его романтично называют в честь последних владельцев – дубрава Чапского.



Во время Великой Отечественной войны и немецкой оккупации территорию вокруг железной дороги зачищали для того, чтобы партизаны не имели подхода к городу, кроме того, белорусскую древесину активно вывозили в Европу.

По этим причинам, в послевоенное время площадь экологической зоны сократилась в два раза.

Лесной массив был рассечён на несколько частей.

В начале зелёной полосы, где расположены факультет радиофизики БГУ и Институт прикладных физических проблем, можно увидеть не только мощные белорусские дубы, но и коллекцию экзотических деревьев: лиственницу, канадскую ель, которые посадили здесь еще в 70-80-ые годы прошлого века.

А вот в историческую дубраву мы попадаем через студенческий стадион и видим необычное сочетание елей и дубов.

Это редкость, потому что ели окисляют почву и мешают росту дубов.



Но именно здесь был посажен дополнительный парк дубов.

Почему для него Чапские выбрали это место – не совсем понятно, ведь дворец находился в Прилуках.

Но, возможно, здесь раньше был некий охотничий домик, для которого был создан вот этот парк посреди лесного массива.

В 1986 году этой территории был присвоен статус памятника природы республиканского значения.

Некоторых экзотов завезли в этот лес ещё в начале XX века сами Чапские.

В 30-40-ые годы прошлого века, когда дубрава стала принадлежать БГУ, с исследовательской целью ученые посадили здесь сосну Мюррея, дуб северный и другие эксклюзивные деревья.



Здесь можно наблюдать сибирскую ель, черемуху мака, богатый урожай маньчжурских орехов и даже окунуться в гай амурских бархатцев.

В дубраве растет около 80 уникальных деревьев и более 480 видов растений.

Некоторые из них занесены в Красную книгу Беларуси. Такое наследие, как дубрава Чапских, достойна того, чтобы радовать своей красотой ещё не одно поколение.

А, если хотите совершить самый длительный поход – отправляйтесь в Уручье.



Путь от проспекта Независимости до улицы Ваупшасова через лесполосу будет познавательным и полезным.

Там могут встретиться ежи и зайцы.

Эстетов же порадует девичий виноград, который красиво овивает стволы высоких деревьев.



Этим лесопаркам – около 50 лет, старый лес не сохранился.

Раньше на его территории размещалась кладбище немецких солдат.



Алесь Спицын, биолог:

Жалко, что из-за урбанизации были рассечены те зеленые клины, которые планировались в Минске, на их месте появились новые микрорайоны.

Будем надеяться, что микрорайоны будут зелёными в достаточной степени.