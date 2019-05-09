«Ребёнка переодевают, и он с оружием в руках становится участником тех событий». Музей истории ВОВ удивляет интерактивом

Новости Беларуси. 9 Мая в центре Минска работает выездная студия СТВ.
Новости Беларуси. 9 Мая в центре Минска работает выездная студия СТВ.
В гостях – человек, который отвечает за сохранность памяти, объединяющей не одно поколение белорусов. Это директор государственного музея истории Великой Отечественной войны, полковник запаса Владимир Сергеевич Воропаев.
Здравствуйте! На самом деле, музей истории Великой Отечественной войны – знаковое место для всех белорусов. Особенно после переезда в новое здание привлекает большое количество посетителей, а ведь коллекцию начали собирать еще во время войны.
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Сейчас фонды обладают колоссальным количество экспонатов. Что-то новенькое вы, может быть, достали для выставок, организованных к празднику?
Владимир Воропаев, директор музея истории Великой Отечественной войны:
У нас каждый день что-то новенькое. Проходят выставки, всевозможные встречи, и сейчас проходит выставка, посвященная 75-летию освобождения узников из лагерей смерти. Также проходит выставка к 110-й годовщине Александра Печерского. Это узник, который поднял восстание в Собиборе в 1943 году.
Новшества этим не заканчиваются. У нас появилась землянка, к которой можно прикоснуться сегодня, и посмотреть быт, который царил в военные годы.
Представьте, ребенок приходит в эту землянку, его переодевают, и он с оружием в руках или с наушниками становится участником именно тех событий. Фотография у него появляется с тех далеких времен. Это такие интерактивные интересные моменты, мы их включаем в экспозицию.
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