Выставка военной и ретротехники, автопробег, интерактивные площадки. Как в Гродно празднуют День Победы
Новости Беларуси. 9 Мая в Гродно праздничное настроение с самого утра создает военный оркестр – по центральным улицам города маршем прошли парадные расчеты войск Гродненского гарнизона.
Выставка военной и ретротехники, автопробег, интерактивные площадки… Наш корреспондент Галина Буро не упустила ни одной детали.
Галина Буро, СТВ:
С военной выправкой и «концертом на передовой» Гродно встречает День Победы. Утро началось, пожалуй, с сакраментальной традиции этого дня – возложения венков и цветов к памятнику погибшим воинам и партизанам Великой Отечественной войны. После чего под звуки марша начался торжественный парад.
«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт
Несколько дней репетиций для четкого строевого шага. Парадные расчеты частей и соединений Гродненского гарнизона прошли по самому центру города.
Десять коробок из числа военнослужащих Западного оперативного командования, пограничников, работников МЧС и милиционеров. Украсили парад представительницы прекрасного пола в погонах.
Анна Белая, жительница Гродно:
Мы хотим нашему маленькому поколению передать самое ценное, самое главное: чтобы они помнили, знали о нашем прошлом.
Татьяна Усова, жительница Гродно:
Всегда очень приятно видеть ветеранов, их не так много осталось – совсем мало осталось. И дай Бог им здоровья!
От интерактивной выставки вооружения современной армии до автомотопробегов. В парке работали тематические площадки в виде партизанской поляны и военного госпиталя. Гродненцам предлагают сегодня есть солдатскую кашу и исполнять песни военных лет.
«Мы – наследники тех, кто умеет побеждать». Президент рассказал, как сохранить память о Великой Отечественной
Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:
Пока мы еще живем, пока мы дышим, мы думаем только о том, чтобы над нашей землей было мирное небо.
Галина Буро:
Особенность 2019 года в Гродненском регионе вечером – по всей области синхронно ровно в 18 часов начнутся праздничные концерты. Акция получила название «В шесть часов вечера после войны». Она завершится красочным салютом.