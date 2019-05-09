Выставка военной и ретротехники, автопробег, интерактивные площадки. Как в Гродно празднуют День Победы

Новости Беларуси. 9 Мая в Гродно праздничное настроение с самого утра создает военный оркестр – по центральным улицам города маршем прошли парадные расчеты войск Гродненского гарнизона. Выставка военной и ретротехники, автопробег, интерактивные площадки… Наш корреспондент Галина Буро не упустила ни одной детали.

Галина Буро, СТВ:

С военной выправкой и «концертом на передовой» Гродно встречает День Победы. Утро началось, пожалуй, с сакраментальной традиции этого дня – возложения венков и цветов к памятнику погибшим воинам и партизанам Великой Отечественной войны. После чего под звуки марша начался торжественный парад. «Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт Несколько дней репетиций для четкого строевого шага. Парадные расчеты частей и соединений Гродненского гарнизона прошли по самому центру города.

Десять коробок из числа военнослужащих Западного оперативного командования, пограничников, работников МЧС и милиционеров. Украсили парад представительницы прекрасного пола в погонах.

Анна Белая, жительница Гродно:

Мы хотим нашему маленькому поколению передать самое ценное, самое главное: чтобы они помнили, знали о нашем прошлом.

Татьяна Усова, жительница Гродно:

Всегда очень приятно видеть ветеранов, их не так много осталось – совсем мало осталось. И дай Бог им здоровья! От интерактивной выставки вооружения современной армии до автомотопробегов. В парке работали тематические площадки в виде партизанской поляны и военного госпиталя. Гродненцам предлагают сегодня есть солдатскую кашу и исполнять песни военных лет. «Мы – наследники тех, кто умеет побеждать». Президент рассказал, как сохранить память о Великой Отечественной