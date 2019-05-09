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«С тараканами поспокойнее сейчас». Что изменилось после сюжета СТВ в минском общежитии с плесенью, червяками и дырами в потолке

09 мая 2019 12:54
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Героев нашей программы едва ли не выселяют на улицу непрошеные гости! Полтора месяца назад на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» обратились жители общежития по улице Гуртьева – от тараканов и плесени они не знали, как спасаться!

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития

Только после приезда съёмочной группы СТВ дело, наконец, сдвинулось с мёртвой точки. Предприятие, на балансе которого числится общежитие, выполнило часть обещаний – и первые ремонтные работы в обветшавшем и сыром помещении сделаны были.

Героиня сюжета, которая первой забила тревогу, показывает, что изменилось.

«С тараканами поспокойнее сейчас». Что изменилось после сюжета СТВ в минском общежитии с плесенью, червяками и дырами в потолке-1

«С тараканами поспокойнее сейчас». Что изменилось после сюжета СТВ в минском общежитии с плесенью, червяками и дырами в потолке-3

Анжелика Конько:
Вот, раньше откос был сломан, полностью разрушен, его сделали сегодня или вчера. Сделана гидроизоляция и штукатурка стен. Строители приходят раза 4-5 в неделю.

«С тараканами поспокойнее сейчас». Что изменилось после сюжета СТВ в минском общежитии с плесенью, червяками и дырами в потолке-6

Сейчас в ванной вместо огромного чёрного грибка, наконец-то, красуется белоснежная штукатурка. Правда, исправить все проблемы одним махом организации пока так и не удалось. 

«С тараканами поспокойнее сейчас». Что изменилось после сюжета СТВ в минском общежитии с плесенью, червяками и дырами в потолке-9

Анжелика Конько:
Сантехнику и электрику никто не трогал. Трубы по-прежнему продолжают течь, ничего пока что здесь не изменялось.

«С тараканами поспокойнее сейчас». Что изменилось после сюжета СТВ в минском общежитии с плесенью, червяками и дырами в потолке-12

Жильцы не нарадуются – им почти удалось попрощаться с тараканами! Сейчас они празднуют окончание маленькой победоносной войны. 

«С тараканами поспокойнее сейчас». Что изменилось после сюжета СТВ в минском общежитии с плесенью, червяками и дырами в потолке-15

Татьяна:
С тараканами поспокойнее сейчас, я самая первая встаю, но их не наблюдаю.

«С тараканами поспокойнее сейчас». Что изменилось после сюжета СТВ в минском общежитии с плесенью, червяками и дырами в потолке-18

Галина:
Потравили тараканов 2 раза, их стало меньше. Раньше кошмар, что творилось – с кухни на коридор шагают, как солдаты!

Дотошным корреспондентам СТВ удалось встретить нескольких живых тараканов. Жильцы общежития надеются – в ближайшее время им удастся раз и навсегда распрощаться с рыжими захватчиками.

«С тараканами поспокойнее сейчас». Что изменилось после сюжета СТВ в минском общежитии с плесенью, червяками и дырами в потолке-21

Мы будем следить за развитием событий!

«С тараканами поспокойнее сейчас». Что изменилось после сюжета СТВ в минском общежитии с плесенью, червяками и дырами в потолке-24

А если вас тоже обманули и обидели – свяжитесь с редакцией программы прямо сейчас. Телефон колл-центра 8-029 1-600-70.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Анжелика Конько

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