«С тараканами поспокойнее сейчас». Что изменилось после сюжета СТВ в минском общежитии с плесенью, червяками и дырами в потолке
Героев нашей программы едва ли не выселяют на улицу непрошеные гости! Полтора месяца назад на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» обратились жители общежития по улице Гуртьева – от тараканов и плесени они не знали, как спасаться!
С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития
Только после приезда съёмочной группы СТВ дело, наконец, сдвинулось с мёртвой точки. Предприятие, на балансе которого числится общежитие, выполнило часть обещаний – и первые ремонтные работы в обветшавшем и сыром помещении сделаны были.
Героиня сюжета, которая первой забила тревогу, показывает, что изменилось.
Анжелика Конько:
Вот, раньше откос был сломан, полностью разрушен, его сделали сегодня или вчера. Сделана гидроизоляция и штукатурка стен. Строители приходят раза 4-5 в неделю.
Сейчас в ванной вместо огромного чёрного грибка, наконец-то, красуется белоснежная штукатурка. Правда, исправить все проблемы одним махом организации пока так и не удалось.
Анжелика Конько:
Сантехнику и электрику никто не трогал. Трубы по-прежнему продолжают течь, ничего пока что здесь не изменялось.
Жильцы не нарадуются – им почти удалось попрощаться с тараканами! Сейчас они празднуют окончание маленькой победоносной войны.
Татьяна:
С тараканами поспокойнее сейчас, я самая первая встаю, но их не наблюдаю.
Галина:
Потравили тараканов 2 раза, их стало меньше. Раньше кошмар, что творилось – с кухни на коридор шагают, как солдаты!
Дотошным корреспондентам СТВ удалось встретить нескольких живых тараканов. Жильцы общежития надеются – в ближайшее время им удастся раз и навсегда распрощаться с рыжими захватчиками.
Мы будем следить за развитием событий!
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