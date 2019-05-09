«С тараканами поспокойнее сейчас». Что изменилось после сюжета СТВ в минском общежитии с плесенью, червяками и дырами в потолке

Героев нашей программы едва ли не выселяют на улицу непрошеные гости! Полтора месяца назад на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» обратились жители общежития по улице Гуртьева – от тараканов и плесени они не знали, как спасаться!

С потолка падают грязь и червяки, тараканы заползают в уши и живут в морозилке. Реалии минского общежития

Только после приезда съёмочной группы СТВ дело, наконец, сдвинулось с мёртвой точки. Предприятие, на балансе которого числится общежитие, выполнило часть обещаний – и первые ремонтные работы в обветшавшем и сыром помещении сделаны были.

Героиня сюжета, которая первой забила тревогу, показывает, что изменилось.