В Минске прошёл X съезд ветеранов Афганистана. Какую свою задачу они считают одной из главных?
Новости Беларуси. Вопрос воспитания будущего поколения стал одним из главных на X съезде ветеранов Афганистана. Его участникам приветствие направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Из региональных организаций в Минск прибыли 287 ветеранов боевых действий в Афганистане. Они подвели итоги пятилетней деятельности. Воины-интернационалисты никогда не остаются в стороне от важных политических кампаний. Выборы парламента и Президента, референдум по обновлению Конституции – они были в составе избирательных комиссий или в качестве наблюдателей. Сегодня одной из главных своих задач ветераны называют воспитание молодежи.
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Работа по увековечиванию подвига воинов в Афганистане продолжается. Тематические экспозиции есть в каждом региональном музее. Буквально недавно в поселке Боровуха создан целый музей славы. Там знамена всех полков, которые дислоцировались на территории военного городка. Сейчас в Новополоцке готовят памятник воинам Афганистана в сотрудничестве с российской организацией ветеранов-интернационалистов.