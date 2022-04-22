В Минске прошёл X съезд ветеранов Афганистана. Какую свою задачу они считают одной из главных?

Сергеенко о воинах-афганцах: столкнулись с терроризмом в чужой стране, проявили там стойкость и героизм ( подробнее тут ).

Новости Беларуси. Вопрос воспитания будущего поколения стал одним из главных на X съезде ветеранов Афганистана. Его участникам приветствие направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из региональных организаций в Минск прибыли 287 ветеранов боевых действий в Афганистане. Они подвели итоги пятилетней деятельности. Воины-интернационалисты никогда не остаются в стороне от важных политических кампаний. Выборы парламента и Президента, референдум по обновлению Конституции – они были в составе избирательных комиссий или в качестве наблюдателей. Сегодня одной из главных своих задач ветераны называют воспитание молодежи.