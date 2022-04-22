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До 1800 рублей. Выплата матпомощи ветеранам ко Дню Победы начнётся с 25 апреля

22 апреля 2022 15:32
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Новости Беларуси. В Беларуси с 25 апреля начнут выплачивать материальную помощь ветеранам ко Дню Победы. Ее получат около 12 тысяч человек. Суммы варьируются от 750 до 1 800 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Получить помощь можно по аналогии с пенсией – на карточку, у себя дома либо на почте.  

До 1800 рублей. Выплата матпомощи ветеранам ко Дню Победы начнётся с 25 апреля-1

Екатерина Коледа, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси
Сегодня в стране проживают порядка 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войны. Из них около 2 тысяч – это ветераны, около 10 тысяч – это лица, пострадавшие от последствий войны. Размеры материальной помощи составят от 750 рублей до 1 800 рублей. 1 800 рублей предусмотрено для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 1 000 рублей – для иных категорий ветеранов Великой Отечественной войны, 750 рублей – лицам, которые относятся к категории пострадавших от последствий Великой Отечественной войны.  

До 1800 рублей. Выплата матпомощи ветеранам ко Дню Победы начнётся с 25 апреля-4

Вместе с тем во всех уголках нашей страны ветеранов поздравят торжественно с вручением памятных открыток, подарков, цветов и, конечно, теплых слов.  

# Великая Отечественная война # общество # Екатерина Коледа # Фотофакт

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