Карты массовых расстрелов граждан и не только. Что готовит для посетителей Вилейский краеведческий музей?

Новости Беларуси. В краеведческом музее Вилейки открылась экспозиция, посвященная геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Это воспоминания свидетелей, карта сожженных деревень, фотографии и документы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Открытие экспозиции – инициатива руководства района. Основные выставочные материалы были дополнены материалами, собранными прокуратурой. Был изучен ряд архивных документов и установлены ранее неизвестные факты. Например, место захоронения расстрелянных фашистами мирных жителей. В музее есть и интерактивная составляющая – для этого установлен экран, на котором транслируются видеоматериалы.

Игорь Китиков, директор Вилейского краеведческого музея:

Тысяча экземпляров, и мы их постепенно меняем. Одни снимаем, вторые вешаем, чтобы дать по максимуму ознакомиться со всеми материалами. В данный момент мы работаем над подготовкой карт массовых расстрелов наших граждан, а также готовим карту с базированием партизанских отрядов и карту, а также фотоматериалы с памятниками в Вилейском районе.