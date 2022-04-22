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Карты массовых расстрелов граждан и не только. Что готовит для посетителей Вилейский краеведческий музей?

22 апреля 2022 15:23
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Новости Беларуси. В краеведческом музее Вилейки открылась экспозиция, посвященная геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Это воспоминания свидетелей, карта сожженных деревень, фотографии и документы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Карты массовых расстрелов граждан и не только. Что готовит для посетителей Вилейский краеведческий музей?-1

Открытие экспозиции – инициатива руководства района. Основные выставочные материалы были дополнены материалами, собранными прокуратурой. Был изучен ряд архивных документов и установлены ранее неизвестные факты. Например, место захоронения расстрелянных фашистами мирных жителей. В музее есть и интерактивная составляющая – для этого установлен экран, на котором транслируются видеоматериалы.

Карты массовых расстрелов граждан и не только. Что готовит для посетителей Вилейский краеведческий музей?-4

Игорь Китиков, директор Вилейского краеведческого музея:
Тысяча экземпляров, и мы их постепенно меняем. Одни снимаем, вторые вешаем, чтобы дать по максимуму ознакомиться со всеми материалами. В данный момент мы работаем над подготовкой карт массовых расстрелов наших граждан, а также готовим карту с базированием партизанских отрядов и карту, а также фотоматериалы с памятниками в Вилейском районе.

Карты массовых расстрелов граждан и не только. Что готовит для посетителей Вилейский краеведческий музей?-7

Экспозиция в музее постоянная. Выставочные материалы планируют дополнить.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Китиков # Фотофакт

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