Обзор спортивных событий Беларуси за прошедшую неделю в программе «Неделя спорта» на СТВ

Сборная Беларуси под руководством Дэйва Льюиса отправилась в среду в Жилину, где в четверг и пятницу провела матчи международного турнира «Словакия Кап». Наша сборная была представлена в основном молодыми игроками, в том числе теми, кто совсем недавно защищал цвета молодежной сборной на чемпионате мира, а также несколькими хоккеистами минского «Динамо». Среди последних выделим Шарля Лингле, который дебютировал в сборной нашей страны.

Сперва белорусы сразились с хозяевами льда и проиграли со счетом 1:2. Шайбу у наших хоккеистов забросил Никита Устиненко. Затем была игра со швейцарцами, которая для белорусов сложилась удачнее – победа 3:1.Заброшенные шайбы на счету Александра Кулакова и Артема Демкова (форвард «Шахтера» отличился дважды).

Гандбольный минский СКА вернулся домой. На неделе «армейцы» провели первые матчи в обновленном дворце спорта «Уручье». В среду он открылся после длительной реконструкции. Поединок чемпионата страны против «Гомеля» стал для армейцев дебютом на новой арене.

Для самих гандболистов и для всех служб, задействованных в работе на матче, это была репетиция в преддверии субботнего поединка Кубка ЕГФ. Она удалась: «Гомель» был повержен со счетом 24:19.

А в субботу гандболисты СКА как будто вернули болельщиков в славные 80-ые. Переполненные трибуны, яркая игра «армейцев» и победа над швейцарским «Винтертуром» (31:27) в розыгрыше кубка ЕГФ. Вот так бы и дальше.

А вот у минских «Цмоков» турнирные дела в Единой лиге ВТБ ладятся не очень. На неделе наши баскетболисты потерпели дома досадное поражение от гостей из рижского «ВЭФа». В поединке с «Цмоками» гости пытались добыть первую за последние шесть игр победу. Минская же публика жаждала увидеть триумф своего клуба после обидной неудачи в Кубке ФИБА в недавнем матче. Но фанатам «Цмоков» в очередной раз довелось стать свидетелями поражения своих любимцев. «Драконы» уже не в первый раз за сезон выдали в концовке поединка аттракцион невиданной щедрости и, ведя в счете больше 10 очков, позволили сопернику спасти матч – 75:74 в пользу гостей.

После отличного старта в нынешнем сезоне минчане никак не могут поймать удачу за хвост. Белорусский полпред уже давно покинул зону плей-офф и располагается нынче на 10 строчке.

В горнолыжном центре «Силичи» прошли соревнования по горным лыжам «Силичи Мастерс Кап-2016». Плюсовая температура никак не сказалась на качестве спуска. И опробовать его мог каждый: участниками были и совсем еще дети, и опытные ветераны. Самым маленьким горнолыжникам едва исполнилось 9 лет. А самому старшему участнику – 76.

Правда, общее количество спортсменов не дотянуло и до 50. Процедура регистрации лыжников была максимально упрощена: все можно было сделать дистанционно. Это позволило поучаствовать не только белорусам, но и представителям других стран. Статус «международные» эти соревнования получили. Правда, только один иностранец приехал в «Силичи», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.