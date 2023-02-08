«Благодаря ему мы спокойно живём». Школьники из Дзержинского района присоединились к акции «Моё письмо солдату»

Новости Беларуси. Школьники Дзержинского района присоединились к областной акции «Мое письмо солдату», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она приурочена ко Дню защитника Отечества.
Новости Беларуси. Школьники Дзержинского района присоединились к областной акции «Мое письмо солдату», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она приурочена ко Дню защитника Отечества.
В течение месяца ученики средних школ, гимназий и колледжей пишут свои пожелания и слова благодарности военнослужащим, а далее их передадут адресатам.
Подробнее в сюжете Марии Царикевич.
Мария Царикевич, корреспондент:
Снять видеоролик, написать письмо или нарисовать картину. Акция «Мое письмо солдату» продолжает путешествие по Минской области. Ученики средней школы № 2 Дзержинска решили поддержать инициативу.
«Хочу передать кусочек тепла, уюта и надежды». Белорусские школьники участвуют в акции «Мое письмо солдату». Подробнее здесь.
Ирина Каспорская, директор средней школы № 2:
Ребята написали более 200 писем, среди которых мы выберем самые лучшие письма и направим их в воинскую часть. Ребята действительно прониклись этой акцией и понимают, что те солдаты, которые сегодня стоят на рубеже, на защите нашей Родины, действительно нуждаются в нашей поддержке, в наших словах благодарности.
Подробнее об акции смотрите в видеоматериале.
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