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«Благодаря ему мы спокойно живём». Школьники из Дзержинского района присоединились к акции «Моё письмо солдату»

08 февраля 2023 13:52
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Новости Беларуси. Школьники Дзержинского района присоединились к областной акции «Мое письмо солдату», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она приурочена ко Дню защитника Отечества.

«Благодаря ему мы спокойно живём». Школьники из Дзержинского района присоединились к акции «Моё письмо солдату»-1

В течение месяца ученики средних школ, гимназий и колледжей пишут свои пожелания и слова благодарности военнослужащим, а далее их передадут адресатам.

Подробнее в сюжете Марии Царикевич.

«Благодаря ему мы спокойно живём». Школьники из Дзержинского района присоединились к акции «Моё письмо солдату»-4

Мария Царикевич, корреспондент:
Снять видеоролик, написать письмо или нарисовать картину. Акция «Мое письмо солдату» продолжает путешествие по Минской области. Ученики средней школы № 2 Дзержинска решили поддержать инициативу.

«Хочу передать кусочек тепла, уюта и надежды». Белорусские школьники участвуют в акции «Мое письмо солдату». Подробнее здесь.

«Благодаря ему мы спокойно живём». Школьники из Дзержинского района присоединились к акции «Моё письмо солдату»-7

Ирина Каспорская, директор средней школы № 2:
Ребята написали более 200 писем, среди которых мы выберем самые лучшие письма и направим их в воинскую часть. Ребята действительно прониклись этой акцией и понимают, что те солдаты, которые сегодня стоят на рубеже, на защите нашей Родины, действительно нуждаются в нашей поддержке, в наших словах благодарности.

«Благодаря ему мы спокойно живём». Школьники из Дзержинского района присоединились к акции «Моё письмо солдату»-10

Подробнее об акции смотрите в видеоматериале.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Мария Царикевич # Ирина Каспорская # Полина Гриневич # Алексей Чуприн # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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