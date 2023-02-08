«Благодаря ему мы спокойно живём». Школьники из Дзержинского района присоединились к акции «Моё письмо солдату»

В течение месяца ученики средних школ, гимназий и колледжей пишут свои пожелания и слова благодарности военнослужащим, а далее их передадут адресатам.

Ирина Каспорская, директор средней школы № 2:

Ребята написали более 200 писем, среди которых мы выберем самые лучшие письма и направим их в воинскую часть. Ребята действительно прониклись этой акцией и понимают, что те солдаты, которые сегодня стоят на рубеже, на защите нашей Родины, действительно нуждаются в нашей поддержке, в наших словах благодарности.