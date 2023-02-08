Как друзья меняют нашу жизнь к худшему? Поговорили с психологом о токсичных отношениях

Все в нашей жизни приходит и уходит: деньги, работа, вещи. Остаются с нами только люди, которым дороги мы и которые дороги нам. И зачастую гораздо ближе родных становятся именно друзья, но не всегда и эта сфера жизни может быть здоровой и счастливой.

Мария Бунчикова, психолог:

Дружба необходима человеку, может выступать в роли полезных отношений для получения поддержки, помощи или иметь духовную связь между людьми, когда люди получают удовольствие друг от друга. И такая дружба будет наполнять душевными силами, укреплять и формировать личность, благоприятно влиять на здоровье. Но есть коварная вещь – это токсичная дружба, попасть в такие отношения очень легко. Евгений Кишов, психолог, гештальт-терапевт:

Токсичная дружба как таковая на самом деле встречается довольно часто. Связана она с особенностями эмоциональной регуляции. Существует такая некоторая классификация по типам привязанности, она говорит о том, что наш тип привязанности формируется в очень раннем детстве, до полутора лет. И характеризуется некоторыми особенностями. Психологи выделяют людей с надежным типом привязанности, они склонны к легкому построению отношений, быстро замечают манипуляции, пытаются договориться или уходят из отношений, которые причиняют им дискомфорт.

Евгений Кишов:

Существует ряд ненадежных типов привязанности: это тревожный тип привязанности, избегающий, и тревожно-избегающий как комбинация первых двух. Как правило, токсичная дружба завязывается между людьми с ненадежными типами привязанности, между тревожным и избегающим. Мария Бунчикова:

Самый популярный вид токсичной дружбы – это созависимые отношения. В такие созависимые отношения попадают люди, которые чаще всего не уверены в себе и вынуждены постоянно доказывать свою важность и самоутверждаться за счет других людей. В том числе, бывает когда люди могут попасться на удочку манипулятора, который будет скрывать свои скрытые и коварные намерения в отношении другого человека или, например, абьюзера.