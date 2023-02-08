Как друзья меняют нашу жизнь к худшему? Поговорили с психологом о токсичных отношениях
Все в нашей жизни приходит и уходит: деньги, работа, вещи. Остаются с нами только люди, которым дороги мы и которые дороги нам. И зачастую гораздо ближе родных становятся именно друзья, но не всегда и эта сфера жизни может быть здоровой и счастливой.
Мария Бунчикова, психолог:
Дружба необходима человеку, может выступать в роли полезных отношений для получения поддержки, помощи или иметь духовную связь между людьми, когда люди получают удовольствие друг от друга. И такая дружба будет наполнять душевными силами, укреплять и формировать личность, благоприятно влиять на здоровье. Но есть коварная вещь – это токсичная дружба, попасть в такие отношения очень легко.
Евгений Кишов, психолог, гештальт-терапевт:
Токсичная дружба как таковая на самом деле встречается довольно часто. Связана она с особенностями эмоциональной регуляции. Существует такая некоторая классификация по типам привязанности, она говорит о том, что наш тип привязанности формируется в очень раннем детстве, до полутора лет. И характеризуется некоторыми особенностями.
Психологи выделяют людей с надежным типом привязанности, они склонны к легкому построению отношений, быстро замечают манипуляции, пытаются договориться или уходят из отношений, которые причиняют им дискомфорт.
Евгений Кишов:
Существует ряд ненадежных типов привязанности: это тревожный тип привязанности, избегающий, и тревожно-избегающий как комбинация первых двух. Как правило, токсичная дружба завязывается между людьми с ненадежными типами привязанности, между тревожным и избегающим.
Мария Бунчикова:
Самый популярный вид токсичной дружбы – это созависимые отношения. В такие созависимые отношения попадают люди, которые чаще всего не уверены в себе и вынуждены постоянно доказывать свою важность и самоутверждаться за счет других людей. В том числе, бывает когда люди могут попасться на удочку манипулятора, который будет скрывать свои скрытые и коварные намерения в отношении другого человека или, например, абьюзера.
Основные показатели дружбы – доверие, терпение, взаимопонимание, взаимоуважение, умение пойти навстречу и помочь, быть рядом в трудной ситуации. Настоящая дружба – это нечто гораздо большее, нежели просто приятное общение в веселой компании. Это даже таинство между людьми.
Мария Бунчикова:
Дружба с токсичным человеком будет истощать человека, высасывать у него энергию. Человек будет чувствовать постоянно усталость и такое ощущение, что он потратил время свое зря. Но бывают такие моменты, когда человек исчерпал свои психологические силы, и тут уже нужно прислушиваться к сигналам своего тела, оно так же подсказывает, что что-то идет не так.
Евгений Кишов:
Амбивалентность в отношениях – это нормально, бывает, что люди ссорятся, бывает, что где-то не сходятся в каких-то позициях. Но я думаю, важной точкой являются способность вашего друга к диалогу, способность искренне говорить, что что-то идет не так. Не избегать этих тем.
Друзей вы выбираете сами, и только от вас зависит ваше эмоциональное и физическое здоровье.
Подписывайтесь на нас в Telegram!