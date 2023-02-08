В агрогородке закрыли неисправную систему канализации. Что рекомендовали сделать местным?

Новости Беларуси. На горячую линию нашего телеканала обратился житель агрогородка Озеро Узденского района Виталий Шитько. Он проживает по улице Школьной, где размещено 20 домов. Местный житель пожаловался на то, что закрыли центральную систему канализации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проблема в том, что она работала плохо. Емкости для откачки отходов были переполнены. В результате возникали подтопления, отчего вокруг стоял неприятный запах. Соседи жаловались. Поэтому в сельисполкоме решили засыпать бочки, а жителям предложили обустроить свои автономные септики. Специалисты пояснили, что строительство канализации нерентабельно.

Виталий Шитько, житель агрогородка Озеро:

В один прекрасный момент решили закрыть и сделать каждому свою, местную. А мы хотим... У каждого огороды, гаражи, не у каждого получается это сделать.

Наталья Батулева, жительница агрогородка Озеро:

Расстояние между колодцем и забором моего участка – где-то 3-4 метра, точно не знаю. И все 30 лет я с этим жила. Вы представляете, что значит течет канализация со всей улицы? Отсыпали дорогу, сделали две емкости и канализацию от этих домов вывели, сделали под ключ. Переполнились емкости. Раз пошли такие дела, я встала и сделала канализацию свою.

Руслан Пожах, в.и. обязанности председателя Озерского сельисполкома:

Та система, которая есть, то есть ее часть, у нее балансовой принадлежности в настоящее время нет. Никто ее не принимал и не сдавал в эксплуатацию. Каждое частное домовладение установило септики. Вот такой выход из положения.