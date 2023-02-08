Приговор по делу Андрея Почобута огласили в Гродно

Новости Беларуси. Наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии усиленного режима. В Гродненском областном суде вынесен приговор по делу Андрея Почобута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его обвиняли в призыве к санкциям и разжигании вражды.

Судебный процесс начался в Гродно 16 января и проходил в закрытом режиме. Фигурант дела на протяжении многих лет состоял в незарегистрированном Союзе поляков. Он собирал информацию в интересах иностранных организаций. Также призывал к санкциям в отношении Беларуси, поддерживал и всячески восхвалял террористические действия Армии Крайовой.

Денис Корда, государственный обвинитель:

Почобут признан виновным в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, и распространении материалов, содержащих такие призывы, с использованием средств массовой информации и сети Интернет. А также в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной, религиозной и иной социальной вражды и розни по признакам национальной, религиозной и иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд постановил обвинительный приговор.